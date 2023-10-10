رئيس قصور الثقافة: نستكمل مشروع ابدأ حلمك وقريبا تخريج دفعات جديدة

(MENAFN
- Youm7) قال الدكتور عمرو بسيونى، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن الهيئة تستكمل رحلتها فى مشروع "ابدأ حلمك" الخاص بإعداد الممثل المسرحى الشامل، وذلك تمهيدًا لتخريج دفعه من الوادى الجديد والعريش.
وأوضح عمرو بسيونى، في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن المرحلة الثالثة سوف تبدأ من محافظة المنوفية، تم تتجه إلى محافظة أسوان، كما أشار إلى أن مشروع ابدأ حلمك الخاص بالسينما سوف يتم تخريج الدفعة الجديدة من محافظة الإسكندرية والتوجه إلى بورسعيد.
مشروع "ابدأ حلمك" هو مشروع يهدف لتدريب شباب الفنانين بالأقاليم على فنون الأداء وإعداد الممثل الشامل وإلى نشر منظومة القيم الإيجابية الطاردة للتطرف لدى الشباب من خلال سياسة ثقافية تعكس التسامح والمواطنة واحترام الأديان، واحترام الاختلاف في الرأي، كما يسعى لتعليم المشاهدين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة تنتمي إلى الطبيعة الثقافية للموقع المنفذ بها المشروع.
يذكر أن أولى فعاليات مراحل المشروع بدأت في سبتمبر 2018، وتم إطلاقه فى ثلاث محافظات "أسيوط، الفيوم، والشرقية"، وبلغ إجمالي المتقدمين 1404 شاب وفتاة، وإجمالى من حضر مقابلة لجنة الاختيار 604 شباب وفتاة، وتم قبول 166 شابا، وتم البدء في ورش التدريب من يوليو 2019، وكانت باكورة نجاحاته بمحافظة أسيوط.
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