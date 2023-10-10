رئيس قصور الثقافة: نستكمل مشروع ابدأ حلمك وقريبا تخريج دفعات جديدة

MENAFN - Youm7) قال الدكتور عمرو بسيونى، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن الهيئة تستكمل رحلتها فى مشروع "ابدأ حلمك" الخاص بإعداد الممثل المسرحى الشامل، وذلك تمهيدًا لتخريج دفعه من الوادى الجديد والعريش.

وأوضح عمرو بسيونى، في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن المرحلة الثالثة سوف تبدأ من محافظة المنوفية، تم تتجه إلى محافظة أسوان، كما أشار إلى أن مشروع ابدأ حلمك الخاص بالسينما سوف يتم تخريج الدفعة الجديدة من محافظة الإسكندرية والتوجه إلى بورسعيد.



مشروع "ابدأ حلمك" هو مشروع يهدف لتدريب شباب الفنانين بالأقاليم على فنون الأداء وإعداد الممثل الشامل وإلى نشر منظومة القيم الإيجابية الطاردة للتطرف لدى الشباب من خلال سياسة ثقافية تعكس التسامح والمواطنة واحترام الأديان، واحترام الاختلاف في الرأي، كما يسعى لتعليم المشاهدين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة تنتمي إلى الطبيعة الثقافية للموقع المنفذ بها المشروع.

يذكر أن أولى فعاليات مراحل المشروع بدأت في سبتمبر 2018، وتم إطلاقه فى ثلاث محافظات "أسيوط، الفيوم، والشرقية"، وبلغ إجمالي المتقدمين 1404 شاب وفتاة، وإجمالى من حضر مقابلة لجنة الاختيار 604 شباب وفتاة، وتم قبول 166 شابا، وتم البدء في ورش التدريب من يوليو 2019، وكانت باكورة نجاحاته بمحافظة أسيوط.