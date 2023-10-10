Tuesday, 10 October 2023 10:23 GMT

منصة X تتيح ميزة جديدة لأصحاب الحسابات الموثقة فقط .. تعرف عليها

10/10/2023 2:32:48 PM
(MENAFN- Youm7) جاء أحدث مميزات فى منصة X ، ليتيح للمستخدمين الآن حظر الحسابات التي لم يتم التحقق منها من الرد على منشوراتهم،وهو ما يعني أنه لا يمكن للمستخدمين حظر أصحاب الحسابات الموثقة من التعليق على منشوراتهم.



ويصل هذا التغيير بعد حوالى 11 شهرًا من إطلاق Musk للتحقق المدفوع لـ Twitter Blue، حيث يقوم بتخصيص علامات الاختيار الزرقاء للأشخاص الراغبين في التخلي عن مبلغ 7.99 دولارًا شهريًا ، وهذا يعني أيضًا أنه قد يكون من الصعب على أولئك الذين لا يدفعون مقابل الخدمة (باستثناء الحسابات التي تم فرضها على حالة التحقق ) دحض المعلومات الخاطئة، والتي أفاد الباحثون أنها استمرت في الزيادة ، وفقا لتقرير theverge.



وهناك حجة مفادها أن الحد من الردود على الحسابات التي تم التحقق منها عن طريق الدفع أو رقم الهاتف أو ربما حتى بطاقة الهوية الحكومية يمكن أن يقلل من المضايقات والتصيد والمعلومات الخاطئة.



ومع ذلك، تم التراجع عن هذه الحجة بسرعة، سواء من خلال الوجود المستمر للروبوتات ذات التصنيفات التي تم التحقق منها أو من خلال إلقاء نظرة سريعة على الحالة الحالية للمنصة ، ونظرًا لأن X يعطي الأولوية للردود الواردة من الحسابات التي تم التحقق منها، فمن السهل تقييم جودة سلاسل الرسائل المملوءة بملصقات علامات الاختيار المدفوعة ، وأحد الردود على مشاركة X التي تعلن عن توفر الميزة، من "Dave the Response guy"، أطلق عليها بسرور "وضع الدفع للفوز".







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