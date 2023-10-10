كيف تستفيد من دقة 48 ميجابكسل بكاميرا Iphone 15 ؟

MENAFN - Youm7) يأتي أحدث جيل من أجهزة iPhone من Apple – سلسلة iPhone 15 – مزودًا بمستشعر أساسي جديد بدقة 48 ميجابكسل، ويأتي بمثابة ترقية ضخمة مقارنة بمستشعر الجيل السابق بدقة 12 ميجابكسل الذى استخدمته شركة Apple في تقديمه مع طرازات iPhone الخاصة بها.ومع ذلك، فإن الميزة الأكبر هي الدقة الافتراضية البالغة 24 ميجابكسل بدلاً من 12 ميجابكسل التي تقدمها الشركات المصنعة الأصلية لنظام Android، ومع ذلك، هناك خيار في طرز iPhone الجديدة يتيح للمستخدمين الاستفادة من الدقة الكاملة الجديدة البالغة 48 ميجابكسل لالتقاط صور أكثر وضوحًا وتفصيلاً.إذا كنت تتساءل عن كيفية التقاط الصور بدقة كاملة تبلغ 48 ميجابكسل، فاتبع الخطوات التالية:أشياء يجب ملاحظتها:

- سيكون حجم الصورة أكبر نسبيًا بدقة 48 ميجابكسل، حيث سيتراوح حجمها حوالي 100 ميجابايت لكل صورة، لذا، تأكد من عدم التقاط جميع الصور بهذه الدقة.

- يوجد وضع HEIF 48MP الذي يضغط الصور بدقة 48 ميجابكسل في أقل من 5 ميجابايت، لكن قد لا ترغب في التقاط الصور طوال الوقت بهذا التنسيق حيث ستكون هناك مشكلات في التوافق.كيفية تشغيل وضع 48MP على سلسلة iPhone 15

- افتح تطبيق الإعدادات على طرازات iPhone 15 أو iPhone 14 Pro

- انتقل إلى خيار الكاميرا واختر خيار التنسيقات - الآن، قم بتفعيل خيار ProRAW والتحكم في الدقة (سيكون هذا هو الخيار الوحيد لأجهزة iPhone 15 وiPhone 15 Plus) - هنا، اختر HEIF على iPhone 14 Pro/ Pro Max وiPhone 15 Pro وPro Max أو لديك أيضًا خيار اختيار خيار ProRAW Max - افتح تطبيق الكاميرا وتحقق مما إذا كنت ترى خيار HEIF Mac أو RAW Max داخل تطبيق الكاميرا في الزاوية اليمنى العليا. - إذا رأيت الخيار، فقط اضغط على زر الغالق.