مين شاف فيديوهاتك على فيس بوك؟ حيل بسيطة لاكتشاف ذلك

MENAFN - Youm7) هل سبق لك أن تساءلت من يشاهد مقاطع الفيديو الخاصة بك على فيسبوك ؟ ، حيث يمكن أن تؤثر المشاهدات والمشاركة على مقاطع الفيديو على فيسبوك على مدى وصولها، ومن الطبيعي أن يرغب منشئو المحتوى في التعرف على جمهورهم. ومع ذلك، فإن الإعدادات الافتراضية لفيسبوك تجعل من المستحيل معرفة من شاهد مقاطع الفيديو الخاصة بك بالضبط، لكن على الجانب المشرق، هناك بعض الحيل التي يمكن أن تساعدك على معرفة ذلك.ماذا يخبرك الفيسبوك

عدد مرات مشاهدة الفيديو: يوفر فيسبوك حسابًا لعدد مرات مشاهدة الفيديو الخاص بك لأكثر من 3 ثوانٍ، ويمنحك هذا فكرة عامة عن مدى انتشار الفيديو وشعبيته.

بالنسبة للصفحات، يقدم فيسبوك "رؤى الفيديو" التي توفر تحليلات مفصلة، بما في ذلك عدد المشاهدات، والمعلومات السكانية للمشاهدين، ومقاييس التفاعل، ومع ذلك، فهو لا يحدد المشاهدين الفرديين.ما لا يخبرك به فيسبوك

المشاهدون المحددون: لا يسمح لك فيسبوك برؤية الأفراد المحددين الذين شاهدوا الفيديو الخاص بك، وهذا يتماشى مع سياسات الخصوصية الخاصة بهم لحماية بيانات المستخدم والخصوصية.

إذن، هل يمكنك معرفة من شاهد الفيديو الخاص بك على الفيسبوك؟

مقاطع فيديو آخر الأخبار: بالنسبة لمقاطع الفيديو التي تقوم بتحميلها إلى آخر الأخبار أو تلك التي تمت الإشارة إليك فيها، لا يسمح لك فيسبوك برؤية المشاهدين الفرديين، لكن يمكنك رؤية عدد مرات المشاهدة والإعجابات والتعليقات، ولكن تظل تفاصيل المشاهد المحددة غير معلنة.

أثناء البث المباشر، يمكنك معرفة من يشاهده في الوقت الفعلي، ومع ذلك، بمجرد انتهاء البث المباشر، تختفي معلومات المشاهد المحددة هذه، لا يزال بإمكانك رؤية العدد الإجمالي للمشاهدات ولكن ليس الأسماء الفردية.توفر القصص قدرًا أكبر من الشفافية. إذا قمت بنشر مقطع فيديو كقصة على فيسبوك، فيمكنك رؤية عدد المشاهدات وأسماء الأفراد الذين شاهدوه.كيفية الوصول إلى مقاييس الفيديو الخاصة بك على فيسبوك

على الرغم من أنه لا يمكنك رؤية جميع المشاهدين، فإن فيسبوك يوفر مقاييس فيديو قيمة يمكن لمالكي الصفحات الوصول إليها من خلال:

- اذهب إلى صفحتك على الفيسبوك - النقر على الرؤى - اعثر على الفيديو الذي تريد تحليله -بمجرد النقر على الفيديو، سترى البيانات المتاحة لهمقاييس فيديو فيسبوك الرئيسية التي يمكنك الوصول إليها

يوفر تحليل هذه المقاييس معلومات قيمة حول أداء الفيديو والجمهور:

نشر مرات الظهور – عدد الأشخاص الذين شاهدوا الفيديو الخاص بك في خلاصتهم. الوصول – إجمالي عدد الأشخاص الذين شاهدوا الفيديو الخاص بك مرة واحدة على الأقل. المشاركة – عدد المرات التي تفاعل فيها الأشخاص مع منشورك من خلال التفاعلات أو التعليقات أو المشاركات أو النقرات. مشاهدات لمدة 3 ثوانٍ - تشير أكثر من 3 مشاهدات إلى محتوى جذاب. ضمن الرؤى. مشاهدات لمدة دقيقة واحدة – ضمن الرؤى.لماذا لا يمكنك رؤية مشاهدين محددين؟

السبب الرئيسي هو الخصوصية، لقد كان فيسبوك دائمًا يحمي بيانات مستخدميه. قد يؤدي الكشف عن من شاهد مقطع فيديو إلى مخاوف تتعلق بالخصوصية واحتمال إساءة استخدام النظام الأساسي.

نصائح لتقدير مشاهدي الفيديو

على الرغم من عدم ظهور المشاهدين الفرديين، يمكنك تقدير من يشاهد من خلال:

- النظر في من يتفاعل مع الفيديو - مع الأخذ في الاعتبار من استهدفته - مطالبة المشاهدين بالتعريف عن أنفسهمأدوات تحليلات الطرف الثالث لرؤية المزيد من البيانات

في حين أن مقاييس فيسبوك الأصلية توفر بيانات قيمة، فإن العديد من منشئي المحتوى والمسوقين يستفيدون من أدوات الطرف الثالث للحصول على المزيد من رؤى الفيديو.

تشمل بعض الخيارات الشائعة ما يلي:

Quintly – منصة شاملة تحتوي على التركيبة السكانية للمشاهدين واهتماماتهم والمزيد.

منصة تحتوي على تحليلات الفيديو لتتبع المشاهدات والمشاركة والمشاعر والمقاييس بمرور الوقت.أداة للاستماع والتحليلات الاجتماعية مع مقاييس الفيديو عبر الأنظمة الأساسية.ملحق متصفح مصمم لموقع YouTube ولكنه يقدم بعض مقاييس الفيديو على Facebook مثل تتبع الكلمات الرئيسية المصنفة.مملوكة لشركة Google، وتقوم هذه الأداة بتتبع علامات التصنيف المتعلقة بمقاطع الفيديو. مفيد لمراقبة حملات الفيديو ذات العلامات التجارية.الفائدة الرئيسية التي توفرها هذه الأدوات هي دمج البيانات في لوحة تحكم واحدة لإجراء تحليل أعمق. تقدم معظمها تجارب مجانية لاختبار الميزات، ومع ذلك، لا يتم اعتمادها من قبل فيسبوك، وما لم تكن على استعداد للمخاطرة بخصوصيتك، فإننا لا نوصي باستخدامها.كيفية تعزيز مشاركة الفيديو الخاص بك

على الرغم من أنك قد لا تتمكن من معرفة من شاهد مقاطع الفيديو الخاصة بك على وجه التحديد، إلا أنه يمكنك بالتأكيد العمل على زيادة التفاعل، فيما يلي بعض نصائح الخبراء:

ركز على إنشاء محتوى عالي الجودة يلقى صدى لدى جمهورك.قم بالرد على التعليقات وطرح الأسئلة وتشجيع المشاركة.يمكن للصور المصغرة الجذابة أن تزيد بشكل كبير من معدلات النقر إلى الظهور.شارك مقاطع الفيديو الخاصة بك عبر منصات مختلفة وفكر في استخدام أدوات Facebook الإعلانية للوصول إلى نطاق أوسع.