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الملايين من الطيور المهاجرة تضيع فى السماء بسبب العواصف الشمسية

10/10/2023 2:32:48 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت دراسة جديدة أن العواصف الشمسية التي تعطل الأقمار الصناعية وتسبب انقطاع التيار الكهربائي، تؤثر أيضًا على كيفية طيران الطيور، حيث وجد علماء من جامعة ميشيجان (UM)، أن الطيور المهاجرة تضيع عندما تنبعث من الشمس إشعاعات كهرومغناطيسية وجسيمات مشحونة تصطدم بالمجال المغناطيسي للأرض.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تستخدم الطيور المهاجرة ليلاً، مثل الإوز والبجع وطائر الدج، المجال المغناطيسي للأرض كملاحة طبيعية لإرشادها خلال هجراتها الموسمية الطويلة.



ولكن عندما يعطل الطقس الفضائي المجال المغناطيسي، يختار عدد أقل من الطيور الطيران، وغالبًا ما ينتهي الأمر بالطيور التي تفعل ذلك بالارتباك أو الضياع بسبب اضطرابات ملاحتها.



ويعرف الباحثون منذ فترة طويلة أن الطيور تعتمد على المجال المغناطيسي للأرض للتنقل أثناء الهجرة، وقد تم ربط الضياع سابقًا بنفس النشاط الشمسي الذي يمكن أن يسبب الشفق القطبي في سماء الليل وتعطيل المجال المغناطيسي للأرض.



استندت النتائج الجديدة إلى مجموعات بيانات ضخمة طويلة المدى توضح العلاقة غير المعروفة سابقًا بين هجرة الطيور الليلية والاضطرابات المغناطيسية الأرضية لأول مرة.



استخدم الفريق مجموعة بيانات مدتها 23 عامًا لهجرة الطيور عبر السهول الكبرى في الولايات المتحدة، وهي ممر رئيسي للهجرة.



تختار الطيور هذا الطريق لأن منطقة تمتد لأكثر من ميل أسفل وسط البلاد، وتمتد من تكساس في الجنوب إلى داكوتا الشمالية بالقرب من الحدود الكندية.

استخدم الباحثون الصور التي تم جمعها في 37 محطة رادار NEXRAD في مسار الطيران المركزي، والتي تضمنت 1.7 مليون مسح راداري من الخريف و1.4 مليون من الربيع.



وأجرى الباحثون مطابقة البيانات من كل محطة رادار مع مؤشر اضطراب مغناطيسي أرضي مخصص يمثل الحد الأقصى للتغير في الساعة من الظروف المغناطيسية الخلفية.



وتم إدخال بيانات فريق البحث في نموذجين إحصائيين متكاملين لقياس آثار الاضطرابات المغناطيسية على هجرة الطيور، واكتشف الباحثون أن عددًا أقل من الطيور تهاجر أثناء اضطرابات الطقس الفضائي.



ووجدوا أيضًا أن تلك التي لا تزال تهاجر مع الريح بشكل متكرر أكثر أثناء الاضطرابات الجيومغناطيسية، تكون في الخريف بدلاً من بذل جهد كبير لمحاربة الرياح المتقاطعة.









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