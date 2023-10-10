محاكاة السير على سطح القمر.. رائدة فضاء تشارك صورا استعدادًا لمهمة أرتميس

MENAFN - Youm7) شاركت رائدة الفضاء في وكالة ناساجيسيكا مير، صورًا للتدريب على بذلة فضائية لها ولشخص آخر في لقطات تم نشرها على موقع X ، وتبدو المناظر الطبيعية المحيطة بهم مثل القمر، ولكنها في الواقع عبارة عن ساحة صخرية في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا (JSC) في هيوستن مع مصابيح وجدران سوداء لمحاكاة الظروف القاسية لسطح القمر، وفقاً لموقع space.

في إحدى الصور، تتبادل مائير - وهي من قدامى المحاربين في محطة الفضاء الدولية - الضربات بقبضة اليد مع شريكها (لم يتم تحديد هويته) على سطح مشهد قمري محاكى، إنهم يرتدون بدلات فضاء غير مغلقة تمامًا، ولكنها عبارة عن نماذج بالحجم الطبيعي للتعود على وزن وملمس الملابس الضخمة.

ستكون هذه التدريبات حاسمة بالنسبة لبرنامج أرتميس التابع لوكالة ناسا، والذي يهدف إلى هبوط رواد الفضاء على سطح القمر خلال مهمة أرتميس 3 في موعد لا يتجاوز عام 2025 أو 2026، وفقًا لما ذكره مئير.

تعتبر منشأة JSC مجرد إحدى الطرق التي يحاكي بها رواد الفضاء المشي على القمر، على سبيل المثال، يعد فريق اختبار النشاطات خارج المركبة المشترك (JETT) تمرينًا سنويًا في فلاجستاف بولاية أريزونا، حيث ينقل رواد الفضاء إلى المناظر الطبيعية الصحراوية ليلاً، حيث يتم نشر المصابيح لمحاكاة الشمس القاسية على القمر، ("EVA" تعني "النشاط خارج المركبة"، وهو مرادف للسير في الفضاء.

وقال مئير في التغريدة إن تمرين JETT المخطط له هذا العام قد تم تأجيله حتى عام 2024، وشهدت نسخة العام الماضي مشاركة رائدي فضاء ناسا زينا كاردمان ودرو فوستيل (مواطن أمريكي كندي متقاعد الآن من البرنامج).

وتشتمل المناظر الطبيعية في أريزونا على خصائص تشبه القمر مثل "التضاريس الصعبة، والجيولوجيا المثيرة للاهتمام، والحد الأدنى من البنية التحتية للاتصالات"، حسبما صرح مسؤولو ناسا في أكتوبر 2022، بينما كانت البعثة مستمرة.

تعهدت وكالة ناسا بإدراج النساء والأشخاص الملونين في رحلات برنامج أرتميس، بالإضافة إلى رواد الفضاء الدوليين، سيصبح جلوفر أول شخص من البشرة السوداء يغادر المدار الأرضي المنخفض، وستكون كوخ أول امرأة، وهانسن أول شخص غير أمريكي، ويتم تسجيل أرقام قياسية للتنوع باستمرار في عوالم فضائية أخرى أيضًا؛ على سبيل المثال، شاركت مائير في أول مهمة سير في الفضاء للنساء إلى جانب كوخ، التي أمضت ما يقرب من عام في الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية.