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وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي 27 - جريدة الوطن السعودية

10/10/2023 2:31:39 PM
(MENAFN- Al Watan) شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، اليوم، في اجتماع الدورة الـ 27 للمجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، وذلك في عاصمة سلطنة عُمان الشقيقة مسقط.
واستقبل وزير خارجية سلطنة عُمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي - رئيس الدورة الحالية -وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله لدى وصوله مقر الاجتماع.
بعد ذلك جرى التقاط الصورة التذكارية لأصحاب الأصحاب السمو والمعالي والسعادة والمشاركين.
وبحث الاجتماع سبل تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.
وناقش الاجتماع الجهود المبذولة لتعزيز الشراكة بين دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة المتجددة والتغير المناخي والأمن السيبراني والهيدروجين الأخضر، وتبادل الخبرات والتعليم، وتعظيم الاستفادة من التقنيات المتنوعة والذكاء الاصطناعي، وكذلك تعزيز التنسيق المشترك بين الجانبين في مجال المساعدات الإنسانية.
حضر الاجتماع، مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي هيفاء الجديع، ومدير إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنس الوسيدي، ومدير إدارة الاتحاد الأوروبي طلال العنزي.

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