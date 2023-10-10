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روسيا تتهكم على المخابرات الأمريكية وأقمارها الصناعية - جريدة الوطن السعودية

10/10/2023 2:31:39 PM
(MENAFN- Al Watan) أشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إلى أن أجهزة المخابرات الأمريكية فشلت وظهر ذلك في عدم تحذيرها من التصعيد المحتمل للنزاع الفلسطيني- الإسرائيلي.
ولفتت زاخاروفا، الانتباه إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رفض في مقابلة مع صحافيين من قنوات تلفزيونية أمريكية، التعليق على الحسابات الخاطئة لأجهزة الاستخبارات التي فشلت في التنبؤ بالتصعيد في الشرق الأوسط.
وقالت زاخاروفا: "هل ذلك ممكنا فعلا؟ لقد واصلت الولايات المتحدة الحديث أمام العالم كله، عن "غزو" روسيا لأوكرانيا على مدى شهرين في نهاية عام 2021 وشهرين آخرين في بداية عام 2022. أما هنا فلم تلمح واشنطن أكبر اشتباك عسكري مع أقرب حلفائها، الذي يوجد على أراضيه آلاف المواطنين الأمريكيين؟ كيف لم ينطق أحد في الولايات المتحدة بكلمة واحدة قبل يوم واحد على الأقل من بدء التصعيد الحالي في الشرق الأوسط؟ لغز آخر، وهو أسوأ من اغتيال جون كينيدي".
وأشارت زاخاروفا إلى أن "هناك الكثير من الحقائق حول الوضع في أوكرانيا، وتزويد نظام كييف بالأسلحة وإعداد الأراضي الأوكرانية على مدى ثماني سنوات كنقطة انطلاق مناهضة لروسيا. لذلك قام الأنجلوسكسون وقبل أربعة أشهر من فبراير 2022، بتشكيل الخلفية الإعلامية اللازمة للتغطية على استفزازاتهم، ثم أعطوا الأمر لزيلينسكي بتكثيف قصف دونباس".
وأضافت زاخاروفا: "اسمحوا لي أن أذكركم بأن الأمريكيين لديهم أقمار صناعية وقواعد عسكرية في كل مكان، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط. وتفرض وزارة المالية الأمريكية مراقبة التداول المصرفي لجميع الدولارات في العالم، وتقوم أجهزة المخابرات بالتنصت على المكالمات الهاتفية ومراقبة معدات شركات تكنولوجيا المعلومات الأمريكية. والأهم من ذلك، لم يستقيل أحد في الإدارة [الرئاسية] الأمريكية جو بايدن أبدا بسبب مثل هذا الفشل الكبير".
والسبت الماضي، أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.

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