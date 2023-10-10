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جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق تنظم مؤتمرها السنوي ميفما كونفكس 2023

10/10/2023 2:31:24 PM
(MENAFN- Al Watan) برعاية من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وبحضور نائب الوزير الأستاذ إيهاب بن غازي الحشاني، تنعقد الدورة الحادية عشرة من مؤتمر ومعرض ميفما كونفكس. تحت شعار "إدارة المرافق في العصر الرقمي - نحو تبني مستقبل ذكي"، في الفترة من 15 إلى 16 أكتوبر 2023 في فندق الفيصلية بالرياض.
وقد أعلنت "جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق" (ميفما) عن تنظيمها للمؤتمر السنوي ميفما كونفكس 2023 في المملكة العربية السعودية عبر إشراك أبرز الخبراء في قطاع إدارة المرافق لطرح أفضل الممارسات والتجارب في دور العصر الرقمي بجعل القطاع أكثر ذكاءً باستخدام التقنيات الحديثة في سبيل زيادة الوعي حول أهمية القطاع ودوره في استدامة وإطالة العمر التشغيلي للمرافق والمشاريع العملاقة التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن التحول الوطني والرقمي نحو تحقيق رؤية 2030.
وسيفتتح المؤتمر بمشاركة وحضور كبار صناع القرار في قطاع إدارة المرافق وممثلي حكوميين ومطورين عقاريين ومزودي الخدمات والموردين في القطاع محلياً وإقليمياً. حيث يشارك في كلمات الجلسة الافتتاحية كل من : الأستاذ جمال لوتاه، رئيس مجلس إدارة جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق الرئيس التنفيذي لمجموعة امداد ، وسعادة الأستاذ محمد الدريبي، عضو مجلس إدارة الجمعية، والعضو المنتدب لشركة عود العقارية، وسعادة الأستاذ عبدالله الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، وسعادة الأستاذ محمد المرشد، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، رئيس اللجنة الوطنية لاتحاد الغرف السعودية، وسعادة الأستاذ أحمد بالخيور، المدير التنفيذي في هيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية، وسعادة الأستاذ سليمان الغنيم، مدير عام الخدمات في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وسعادة الأستاذ عادل الرويشدي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإدارة المرافق
وفي هذا الصدد قال جمال لوتاه، الشريك المؤسس ورئيس "جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق": " تشهد المنطقة تسارعاً ملحوظاً وملموساً في تحول الكثير من القطاعات وخاصة قطاع إدارة المرافق إلى العصر الرقمي عبر الاعتماد على الحلول الرقمية الذكية في حلقة متكاملة نحو تطبيق أفضل الممارسات في التنمية المستدامة لضمان عصر أكثر ذكاءً وضمن بيئة حياتية وعملية مزدهرة للأجيال القادمة في المنطقة. وخير مثال لذلك المملكة العربية السعودية والتي شكّلت نموذجاً عالمياً فريداً في تنمية البُنى التحتية والمرافق والمشاريع العملاقة كونهم الرافد الأساسي لازدهار الأوطان أنتجتها رؤية 2030 وسرّعت عجلة التنمية المستدامة وتحقيق إنجازات سعودية أسهمت في تحويل المملكة إلى بوصلة عالمية في قطاع إدارة المرافق.
والتسارع الذي نشهده في المنطقة بالأساس هو توجه الحكومات لتبني المبادرات ورسم الخطط وتطبيقها عملياً ضمن المشاريع العملاقة والمرافق العامة بهدف تشجيع كافة فئات القطاع إلى استثمار الحلول الذكية في تلبية حاجات المجتمع وزيادة الوعي في بيئة غنية بالابتكارات والتقنيات. ولا شك في أن فهم مبادئ التنمية المستدامة سيُساند القطاع في النمو والتحول بما يلبي تطلعات الحكومات ومجتمعات المنطقة نحو الوصول إلى مستقبل مُستدام يساهم في ازدهار دول المنطقة."
واعتمدت الجمعية برنامج المؤتمر بمحتوى ثري يشمل عقد عدد من ورش العمل المتخصصة، وجلسات حول أحدث التوجهات في القطاع، وتشمل إدارة المرافق القائمة على التكنولوجيا والبيانات، رحلة قطاع إدارة المرافق نحو تحقيق الاستدامة، تأثير قطاع إدارة المرافق في مستقبل ورؤية المملكة العربية السعودية، تسليط الضوء على دور إدارة المرافق في طفرة المشاريع العملاقة التي تعيشها المملكة العربية السعودية.
كما سيتم تسليط الضوء على دور إدارة المرافق في طفرة المشاريع العملاقة في المملكة العربية السعودية، في الجلسة الحوارية الأولى التي سيديرها الأستاذ علي السويدي من ميفما والجمعية العالمية لإدارة المرافق. وسيشارك فيها كل من محمد المسيدي، الرئيس التنفيذي لشركة زهران لإدارة المرافق، وسعادة الأستاذ وليد منشي، المدير العام للقطاعات العقارية في الهيئة العامة للعقار.
وفي الجلسة الحوارية الثانية، فستركز على إدارة المرافق في العصر الرقمي والتحول نحو تبني مستقبل ذكي. وسيدير الجلسة سعادة الأستاذ مشتاق الحمادي من بنك الإمارات دبي الوطني، وسيشارك فيها السيد عادل الصالح، الرئيس التنفيذي لتقنيات إدارة المرافق في الشركة السعودية لإدارة المرافق، والسيد بدر حمود الراشدي، مدير الاسناد الهندسي في شؤون البلاط السلطاني، والسيد محمد علي شعلان، نائب رئيس التطوير المهني في معهد إدارة المشاريع – الفرع السعودي، والسيد هادي غازي العرجان، مدير أعلى في إدارة المرافق والخدمات في جونز هوبكنز أرامكو.
بالإضافة إلى ذلك، ستقام ورش عمل تتناول مواضيع مثل إدارة الأداء في عقود إدارة المرافق، والتأثير الجوهري لإدارة المرافق، وتعزيز التفاعل الوظيفي وبيئة العمل، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المرافق الذكية والمستدامة.
ويُعدّ مؤتمر ميفما كونفكس 2023 أحد أنشطة جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق، إلى جانب العديد من الفعاليات التدريبية وجوائز ميفما للتميز، في سبيل ارتقاء قطاع إدارة المرافق نحو آفاق إدارية وفنية عالية المستوى، ويجدر الذكر بأنّ "جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق" تنظم المؤتمر في إطار الشراكة الفاعلة مع "آرامكو" كراعي استراتيجي، و"الشركة السعودية لإدارة المرافق FMTECH" بصفتها الراعي الماسي، و"هايتك السعودية" راعي البروبتيك، وشركة "أسس" الراعي الاستراتيجي العقاري، وكل من شركة "زهران لإدارة المرافق" الراعي البلاتيني، و"مجموعة إساد للخدمات" و"شركة المحمل لخدمات المرافق" رعاة ذهبيين، و"المتحدة لإدارة المرافق" و"إليغانسيا لإدارة المرافق" عن فئة الرعاية الفضية.
للمزيد من المعلومات والمشاركة والتسجيل، يمكن زيارة موقع المؤتمر الإلكترون

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