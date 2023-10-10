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ضبط 30 شخصا لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في 5 محميات

10/10/2023 2:31:24 PM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (30) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الملك خالد الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، بحوزتهم (8) بنادق نارية، و(400) ذخيرة نارية، و(15) بندقية هوائية، و(2700) ذخيرة هوائية، و(130) طيراً مصيدًا، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم. وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح (5) آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة الصيد داخل الأماكن المحظورة غرامة (5) آلاف ريال، وتبلغ عقوبة استخدام الأسلحة النارية غرامة (80) ألف ريال.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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