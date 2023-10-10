استقرار أسعار الذهب محليا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استقرت أسعار الذهب في
السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، وفق النشرة اليومية الصادرة عن نقابة أصحاب محلات
تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع غرام
الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 37.90 دينار لغايات
شراء المواطنين من محلات الصاغة.
كما بلغ سعر بيع
الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 45.00 و34.00 دينارا
على التوالي.
ويوجد ما يقارب 850
تاجرًا وصانعًا للذهب في عموم مناطق المملكة.
وتاليا تفاصيل
التسعيرة الصادرة لهذا اليوم:
MENAFN10102023000072011014ID1107221347
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