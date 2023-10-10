سيجري الوطنيّة الأردنيّة تستضيف المؤتمر الخامس لـ CIGRE في البحر الميّت

- خبراء وصنّاع قرار على مستوى محلّيّ ودوليّ يشاركون في أكثر من 40 ورقة بحثيّة مبتكرة.



- التركيز على شبكات الكهرباء المستدامة والرقميّة للمستقبل والرقمنة، الأتمتة وشبكات الطاقة الذكيّة ودور الطاقة المتجدّدة في ثورة الطاقة الخضراء.



- إطلاق المنصّات الرقميّة لسيجري الوطنيّة الأردنيّة وفتح باب التسجيل للمشاركة بمؤتمرها الخامس تحت عنوان التطوّر الرقميّ وتحدّيات النظام الكهربائيّ.



أعلن سكرتير عامّ سيجري الأردنيّة الوطنيّة/ رئيس اللجنة التنظيميّة للمؤتمر - المهندس عيد العسّاف، ان سيجري الوطنيّة الأردنيّة أطلقت منصّاتها على مواقع التواصل الاجتماعيّ، وذلك استعداداً لمؤتمر التطوّر الرقميّ وتحدّيات النظام الكهربائيّ الّذي سيتمّ إقامته تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال الفترة ٢٢-٢٣ / ١١ / ٢٠٢٣ في فندق موفنبيك البحر الميّت.





وأكّد العسّاف، في تصريح صحفيّ، بأنّه تمّ فتح باب التسجيل للمؤتمر من خلال الموقع الإلكترونيّ لسيجري الوطنيّة الأردنيّة



ومنصة سيجري الوطنيّة على الفيسبوك من خلال الرابط:

وعلى لينكدان من خلال الرابط

وعلى اليوتيوب عبر الرابط

وسيشهد المؤتمر تواجد العديد من الخبراء وصنّاع القرار على الصعيدين المحلّيّ والدوليّ.

وسيكون موضوع المؤتمر لهذا العام حول "شبكات الكهرباء المستدامة والرقميّة للمستقبل"، مع التركيز على أكثر من 40 ورقة بحثيّة مبتكرة، إلى جانب العديد من العروض الّتي تسلّط الضوء على التطبيقات العمليّة وقصص النجاح في قطاع الطاقة والخدمات الكهربائيّة.

كما سيشمل البرنامج التقنيّ للمؤتمر موضوعات متنوّعة تتضمّن الانتقال إلى الطاقة، الرقمنة والأتمتّة في أنظمة الطاقة المستقبليّة، وتبني شبكات الطاقة الذكيّة، إلى جانب دور الطاقة المتجدّدة والتخزين الكبير للطاقة في ثورة الطاقة الخضراء.

ودعا المنظّمون الشركات والمؤسّسات للمشاركة كرعاة لهذا الحدث المرموق، حيث ستكون فرصة لتعزيز العلامة التجاريّة والمساهمة في تقدّم البحث والصناعة في هذا المجال.



ويشار إلى انّ مجموعة من الشركات والمؤسّسات البارزة في قطاع الطاقة والخدمات المرتبطة بها تدعم إقامة هذا المؤتمر، وفي مقدّمتها وزارة الطاقة والثروة المعدنيّة الأردنيّة، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركة الكهرباء الوطنيّة.



كما حظي المؤتمر بدعم من شركة الكهرباء الأردنيّة وشركة توزيع الكهرباء، وشركة كهرباء إربد.



وفي سياق مشاركات الشركات الخاصّة، أبرزت شركة السمرا لتوليد الكهرباء نشاطها، إلى جانب شركة توليد الكهرباء المركزيّة، وغرفة صناعة عمّان، ونقابة المهندسين الأردنيّين، وشركة البوتاس العربيّة، وشركة كهرباء محافظة القدس.

وعلى المستوى الأكاديميّ، تشارك أيضاً الجامعات: الأردنيّة ومؤتة والزيتونة والبلقاء التطبيقيّة.

ومن الشركات العالميّة الّتي شاركت، نجد شركة هيتاشي للطاقة، وشركة اليكو، وشركة آي بي بي."