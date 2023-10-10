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متطلبات الشتاء.. كيف نتجنب الإفراط بالاستهلاك؟

10/10/2023 2:30:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة






عمان - يأتي فصل الشتاء بمتطلباته وضروراته، فتختل موازنات الأسر ويزيد الإنفاق وصولا إلى الإفراط أحيانا، فكيف نتجنبه؟
الفصل له خصوصية مختلفة عن بقية العام، فتكاليف التدفئة والرعاية الصحية والتزود بالغذاء تثقل كاهل موازنات الأسر ارتفاعا بنسب تناهز 50 %. لكن خبراء وجهوا من خلال الغد نصائح استهلاكية لتجنب الإفراط، مبينين أن ضبط النفقات والحد من السلوك الاستهلاكي السلبي يستدعي مراعاة استخدام وسائل التدفئة موفرة والابتعاد عن الأجهزة ذات الصرف العالي من أجل تخفيض فاتورة الكهرباء والمحروقات وعدم الاسراف في إضاءة المنزل والاكتفاء فقط بالأماكن التي يتواجدون فيها.
المواطن أحمد هديب يقول إن معدل انفاقه الشهري خلال فصل الشتاء يزيد بما يقارب 50 % عن بقية أشهر العام، حيث انه لا مفر من استخدام وسائل التدفئة المكلفة خاصة وانه يستخدم صوبة الكاز، مبينا أنه معتاد على استخدامها في بعض الأحيان لاكثر من 12 ساعة على مدار يوم.
ويضيف أحمد الذي يتقاضى راتبا شهريا بحدود 400 دينار، أن النمط الغذائي الذي تتبعه عائلته في فصل الشتاء يحتم عليه مضاعفة حجم الإنفاق على الغذاء، حيث إنه معتاد على شراء الحلويات الشعبية بشكل شبه يومي في الشتاء.
ويبين احمد، الذي يعيل اربعة ابناء جميعهم في المدرسة، أنهم يحتاجون خلال فصل الشتاء إلى ملابس شتوية سواء كانت للبيت أو للمدرسة، عدا عن الاحتياجات الصحية خلال الفصل التي تتضاعف فيه الأمراض الموسمية والفيروسية، وأن كل ذلك يتطلب منه مصاريف إضافية.
وبحسب احمد فإنه يضطر في بعض أشهر الشتاء إلى الاقتراض من أجل الايفاء باحتياجات البيت المعيشية التي تتزايد عن بقية السنة، موضحا أنه يحاول دائما ترشيد استهلاكه إلا انه لا ينجح.
أما المعلمة رهام محمد، ترى أنه من الطبيعي أن يكون الإنفاق المالي والاستهلاكي خلال الشتوية مرتفعا، حيث أن لهذا الفصل خصوصية مختلفة عن بقية العام.
وتشير رهام إلى أنها تجد صعوبة في ضبط سلوكها الاستهلاكي خلال هذا الفصل، حيث أن إنفاقها خلاله يزيد عن بقية الفصول خاصة في ما يتعلق بالألبسة والأغذية، عدا عن كلف الطاقة والتنقل وغيرها.
وبحسب تقرير مسح دخل ونفقات الأسرة الأردنية الصادر في العام 2018 فإن حوالي 9 % من الأسر الأردنية في المملكة يقل إنفاقها السنوي عن 5000 دينار، في حين أن 13 % يزيد إنفاقها السنوي على 20000 دينار. ومن جهة أخرى، فقد بلغ المتوسط السنوي لإنفاق الأسر 10143 دينارا، أي أن ما نسبته
50 % من الأسر يقل إنفاقها السنوي عن هذا المقدار، وأن 50 % من الأسر يزيد إنفاقها عنه. ولا تتوفر بيانات رسمية حديثة حول الدخل والنفقات.
وبحسب التقرير فقد بلغ متوسط الإنفاق السنوي للأسر الأردنية على السلع الغذائية وغير الغذائية والخدمات حوالي 12519 دينارا، حيث شكل الإنفاق على السلع الغذائية ما نسبته 32.6 % من مجموع الإنفاق الكلي، في حين شكل الإنفاق على السلع غير الغذائية 67.4 % من مجموع هذا الإنفاق.
من جانبه، أكد رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك محمد عبيدات ان النفقات المالية لدى المواطنين عادة ما تزداد بشكل واضح خلال فصل الشتاء حيث إن درجات الحرارة المنخفضة التي تسود بشكل كبير تستدعي استخدام وسائل التدفئة بشكل مستمر إلى جانب زيادة حجم الانفاق على الغذاء الذي تفرضه طبيعة الفصل عدا عن جنوح المواطنين إلى تخزين الاغذية بكميات كبيرة خلال المنخفضات الجوية.
وبقصد حث المواطنين على ضبط نفقاتهم المالية خلال فصل الشتاء والحد من السلوك الاستهلاكي السلبي خلاله دعا عبيدات إلى ضرورة مراعاة استخدام وسائل التدفئة الأكثر توفيرا والابتعاد عن الأجهزة ذات الصرف العالي من أجل تخفيض فاتورة الكهرباء والمحروقات إضافة إلى عدم الإسراف في إضاءة المنزل والاكتفاء فقط بالأماكن التي يتواجدون فيها والتأكد من أن الأبواب والنوافذ محكمة الإغلاق لأن هذا التأكد منها سيقلل من المدة الزمنية التي يحتاجها المنزل ليكون دافئا.
ودعا المواطنين إلى عدم التهافت على السلع التموينية والغذائية خلال فترة المنخفضات الجوية العميقة لأن ذلك يؤدي إلى ارتفاع في أسعارها نتيجة الطلب المتزايد عليها، مبينا أن التهافت على شراء وتخزين السلع الغذائية سريعة التلف سيزيد من فاتورة الشراء اليومية وسيؤدي الى خسائر مالية نتيجة لتلف هذه المواد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها كمواطنين.
ولفت عبيدات إلى ضرورة تحقق المواطنين من صحة المعلومات التي يتم تداولها عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي خلال المنخفضات الجوية والتي تعمل احيانا على تخوف المواطنين من حالة الطقس وتدفعهم إلى الاقبال على شراء كميات كبيرة من الغذاء.
بدوره، أشار الخبير في الاقتصاد الاجتماعي حسام عايش إلى ان معدل الاستهلاك في أشهر الشتاء عادة ما يزيد على بقية الاشهر الاخرى بالنظر الى ما يفرضه ما يعرف باقتصاديات الشتاء حيث ان فصل الشتاء له متطلبات مختلفة عن بقية الفصول تتطلب مضاعفة حجم النفقات خلاله.
وبين عايش أن فصل الشتاء مكلف بالنظر الى الحاجة لمخصصات استهلاكية كبيرة كالحاجة إلى الإنفاق على طاقة والتدفئة التي تستدعيها برودة الطقس العام، فضلا عن الحاجة إلى الانفاق الصحي حيث تزداد خلاله الأمراض الموسمية خاصة بين الأطفال إلى جانب الإنفاق على الغذاء والذي يتضاعف فيه مقارنة مع بيقة الصيوف خاصة وان الثقافة الشعبية تميل إلى تناول بعض الاطباق والاغذية خلال الشتاء والتي تكون مكلفة احيانا ، إلى جانب الحاجة إلى الإنفاق على اللبس والتنقل الذي له خصوصية مختلفة خلال الشتاء.
وأوضح عايش بأن حالة الطقس خلال الشتاء والتغيرات المرتبطة به كالمنخفضات الجوية وتداعياتها تأخذ بالمواطنين في كثير من الاحيان إلى اتباع سلوك استهلاكي غرائزي يميل نحو تخزين الاغذية بمكيات تزيد عن الحاجة.
ولفت عايش إلى أن بعض الدراسات تشير إلى ارتفاع إنفاق الأسر الأردنية خلال فصل الشتاء بما نسبته 30 % عن بقية الفصول الأخرى حيث أن الإنفاق الأسري يبلغ خلال هذا الفصل نحو 1300 دينار شهريا، موضحا أن الكثير من الأسر تضطر إلى الاقتراض لتغطية النفقات التي يتطلبها الشتاء.
وبغية ترشيد استهلاك المواطنين خلال فصل الشتاء ومواجهات متطلبات انفاقه العالية، طالب عايش بضروة توعية المواطنين باكتساب ثقافة الانفاق الاستهلاكي الوقائي من خلال الاستعداد لهذا الفصل من فترة مبكرة وبشكل متدرج على مدار الأشهر التي تسبق حلوله.
كما طالب عايش المواطنين بضرورة ضبط استهلاكهم وعدم الانجرار خلف الانفاق غير الراشد والحرص على التزود بالحاجة فقط، إلى جانب استخدام اجهزة التدفئة الموفرة للطاقة ولفترات محددة خلال اليوم وعدم استخدامها طوال اليوم.

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