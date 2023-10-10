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اللجنة البارالمبية تجتمع ببعثتها قبل المشاركة في الألعاب الآسيوية

10/10/2023 2:29:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - تستعد بعثة اللجنة البارالمبية الأردنية للمشاركة في النسخة الرابعة من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية والتي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية وذلك خلال الفترة من 22 إلى 28 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.

واجتمعت اللجنة البارالمبية الأردنية أمس الإثنين مع أعضاء البعثة المشاركة في الألعاب الآسيوية بحضور الدكتور حسين أبو الرز رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية والسيد سليمان الروسان نائب الرئيس والسيد عامر الشعار الأمين العام للجنة البارالمبية الأردنية والسيد إبراهيم الحليق رئيس البعثة الأردنية.

وتخلل الاجتماع الذي حضره لاعبي ولاعبات البعثة وأجهزتهم الفنية شرح التعليمات المتعلقة بالمشاركة والسفر ومواعيد الاستقبال والافتتاح ورفع العلم وحفل الختام.

واختارت اللجنة البارالمبية الأردنية اللاعب عبد الكريم خطاب واللاعبة ثروت الحجاج لرفع العلم الأردني في حفل الافتتاح كما سيشارك اللاعب جميل الشبلي في حمل الشعلة الآسيوية البارالمبية

ومن المقرر أن تغادر البعثة والتي ستمثلها ٤ رياضات هي كرة الهدف ورفع الأثقال وكرة الطاولة وألعاب القوى أرض الوطن يوم السبت.

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