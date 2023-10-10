اعلامي سعودي يكشف مفاجأة بشأن مستقبل رونالدو مع النصر السعودي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشفت بعض التقارير الإعلامية في الساعات الأخيرة عن مفاجأة كبيرة بخصوص مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي الذي ينهي عقده في 2025 .
واكد الاعلامي السعودي علي الحربي أن كريستيانو رونالدو ابلغ النصر السعودي عن رغبته في تجديد عقده حتى 2027 وذلك قبل سفره لمعسكر المنتخب البرتغالي .
وأضاف أن رونالدو يرغب في خوض كأس العالم 2026 وهو لاعب في صفوف نادي النصر السعودي ومن ثم الإعلان عن اعتزاله لكرة القدم مباشرة مختتما مشواره الكروي.
وكان النصر قد تعاقد مع رونالدو في كانون الاول/ديسمبر 2022 بعد نهاية كأس العالم التي أقيمت بقطر ورحيله عن مانشستر يونايتد الانكليزي.
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