هازارد يعلن اعتزاله كرة القدم
التاريخ
10/10/2023 2:29:57 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اشارت تقارير صحفية الى ان لاعب نادي ريال مدريد البلجيكي ايدين هازارد اعلن اعتزاله كرة القدم بعد فترة طويلة ن الغياب عن الملاعب بسبب الاصابات المتتالية التي عانى منها اللاعب، وهو الذي لم يخض خلال عقده مع النادل الملكي والذي بدأ في العام 2019 سوى54 مباراة سجل خلالها اربعة اهداف فقط.
وكان البلجيكي قد انتقل الى السانتياغو برنابيو قادماً من الستامفورد بريدج حيث شارك مع نادي تشيلسي في الدوري الانكليزي الممتاز لسبعة اعوام شارك خلالها ب 245 مباراة سجل خلالها 85 هدفاً.
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