Tuesday, 10 October 2023 10:21 GMT

انسحاب المنتخب الفلسطيني من بطولة ودية في ماليزيا

10/10/2023 2:29:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



انسحب المنتخب الفلسطيني لكرة القدم من بطولة ودية مقررة في العاصة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة من 13 لغاية الشهر الجاري حسب ما أعلن اتحاد الكرة الماليزي .
واشار الاتحاد الماليزي في بيانه الى ان المنتخب الفلسطيني اضطر للانسحاب من المشاركة في هذه النسخة الـ 42 للبطولة، لعدم تمكنه من السفر إلى كوالالمبور بسبب الوضع المتوتر في الوقت الحالي .

وسيقتصر عدد المنتخبات المشاركة الآن على 3 دول هي ماليزيا والهند وطاجيسكتان التي ستتأهل مباشرة الى النهائي بعد الغاء مباراتها امام المنتخب الفلسطيني الذي كان مقررا يوم الجمعة القادم .

ومن المقرر ان يستهل المنتخب الفلسطيني مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 بمواجهة أستراليا ولبنان الشهر المقبل قبل ان يشارك في كأس أمم آسيا في قطر في كانون الثاني/يناير المقبل.

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