انسحاب المنتخب الفلسطيني من بطولة ودية في ماليزيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
انسحب المنتخب الفلسطيني لكرة القدم من بطولة ودية مقررة في العاصة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة من 13 لغاية الشهر الجاري حسب ما أعلن اتحاد الكرة الماليزي .
واشار الاتحاد الماليزي في بيانه الى ان المنتخب الفلسطيني اضطر للانسحاب من المشاركة في هذه النسخة الـ 42 للبطولة، لعدم تمكنه من السفر إلى كوالالمبور بسبب الوضع المتوتر في الوقت الحالي .
وسيقتصر عدد المنتخبات المشاركة الآن على 3 دول هي ماليزيا والهند وطاجيسكتان التي ستتأهل مباشرة الى النهائي بعد الغاء مباراتها امام المنتخب الفلسطيني الذي كان مقررا يوم الجمعة القادم .
ومن المقرر ان يستهل المنتخب الفلسطيني مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 بمواجهة أستراليا ولبنان الشهر المقبل قبل ان يشارك في كأس أمم آسيا في قطر في كانون الثاني/يناير المقبل.
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