Tuesday, 10 October 2023 10:21 GMT

رئيس نابولي: نشكر الله أننا لم نتعاقد مع انريكي

10/10/2023 2:29:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكّد رئيس نادي نابولي، أوريليو دي لورينتس، أنّ عدم التعاقد مع المدرب الاسباني لويس انريكي في الصيف الفائت كان قرارا صائباً.
وقال لورينتس في تصريحات صحفيّة: "اعتقد اننا سنحاول تحقيق السكوديتو هذا الموسم مره اخرى، اتصلت بعدة مدربين في الصيف، لقد سألت عن تياغو موتا لكنّه رفض ترك بولونيا واتصلت بالاسباني لويس انريكي ونشكر الله أنّه ذهب الى باريس سان جرمان، انظر الى النتايج الذي يحققها".

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