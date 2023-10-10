رئيس نابولي: نشكر الله أننا لم نتعاقد مع انريكي

رئيس نابولي: نشكر الله أننا لم نتعاقد مع انريكي
التاريخ
10/10/2023 2:29:56 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكّد رئيس نادي نابولي، أوريليو دي لورينتس، أنّ عدم التعاقد مع المدرب الاسباني لويس انريكي في الصيف الفائت كان قرارا صائباً.
وقال لورينتس في تصريحات صحفيّة: "اعتقد اننا سنحاول تحقيق السكوديتو هذا الموسم مره اخرى، اتصلت بعدة مدربين في الصيف، لقد سألت عن تياغو موتا لكنّه رفض ترك بولونيا واتصلت بالاسباني لويس انريكي ونشكر الله أنّه ذهب الى باريس سان جرمان، انظر الى النتايج الذي يحققها".
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