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مهرجان المفرق للشعر العربي في دورته الثامنة 2023

10/10/2023 2:29:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



برعاية من الدكتور سلطان بن محمد القاسمي/ حاكم إمارة الشارقة ، وبحضور رئيس دائرة الثقافة في حكومة الشارقة الأستاذ عبد الله العويس ومدير الشؤون الثقافية محمد القصير و مديرعام المكتبة الوطنية الدكتور نضال عياصرة مندوبا عن وزيرة الثقافة، ومدير بيت الشعر الاستاذ فيصل السرحان ، انطلقت مساء يوم الاثنين 9/10/2023 فعاليات مهرجان المفرق للشعر العربي في دورته الثامنة والذي ينظمه بيت الشعر في المفرق.
حيث اقيمت فعاليات المهرجان ليومه الأول في دائرة المكتبة الوطنية .
الدكتور“العياصرة” القى كلمة عبر فيها عن اهمية الشعر و هذا المهرجان المتميز، كونه يشتمل على العديد من الفقرات الثقافية المتنوعة منها توقيع دواوين شعرية لعدد من الشعراء الاردنيين المبدعين وقراءات شعرية وفنية، وختم كلمته بتقديم الشكر لكل من ساهم بانجاح هذه التظاهرة الثقافية الكبيرة التي نتشرف بأن نحتضنها بشكل مستمر .
رئيس دائرة الثقافة في إمارة الشارقة عبد الله العويس ، قال في كلمته إننا نسعد بإقامة الدورة الثامنة من مهرجان الشعر العربي متوجاً الأنشطة الثقافية والأمسيات الشعرية التي ينظمها بيت الشعر في المفرق على مدار العام، من خلال تنقله بين محافظات ومدن المملكة الاردنية الهاشمية، محتفياً بالشعر والشعراء الأردنيين والعرب ، مكتشفاً المواهب الشعرية الشابة، ومقدراً للقامات الشعرية التي أسهمت برفد الساحة الثقافية العربية بالجمال والإبداع.

وقد اشتمل حفل الافتتاح على فعاليات متنوعة ابتدأت بافتتاح معرض لمنشورات دائرة الثقافة بالشارقة، ومن ثم حفل توقيع لدواوين الشعراء: الدكتور/ ماجد العبلي، والدكتورة/ إيمان عبد الهادي، والدكتور/ حكمت النوايسة، ثم فقرة فنية قدمتها الفنانة (كارولين ماضي) ، وأمسية شعرية أحياها الشعراء: محمد سمحان، حكمت نوايسة، إيمان عبد الهادي، محمد خضير، وصفي المزايدة، ومرام ابو نواس ، في حين أدار فعاليات الأمسية الشعرية الدكتور الشاعر راشد عيسى .

ومما قرأه الشعراء في هذه الأمسية ...
من قصيدة (غزة) للشاعر محمد سمحان :
وحدَها غزة الآن
تنقش سِفْرَ الخلاص
على صخرة التضحيات
وحدها بالصواريخ
ترسم خارطة الدرب صوب النجاة
وحدَها غزة الان
تكتب بالدَّمِ والدمع
واليُتمِ والشَّكلِ نهج الحياة
وحدها باليقين المطرّز بالصبر والعزم والحزم
تسقي جذور الثبات
وحدَها غزة الان
توقظ أمتها من جحيم السبات
.............................
ومما قرأه الشاعر الدكتور حكمت النوايسة من قصيدة ( قوس الكرك ) :
أنا من هذه الأرض
تنزلت شيئا فشيا
و مشت بي الغيوم مثل جريح
طوته الرمال طيا
وتعلمت في مدارج العمر بكاءً أبديا
وانتخت بي المدائن تحتاج يدي
وندائي سُميّا...
ثم وافيتُ غايتي غايتها:
وطنا وجنّةً أتفيا
واهتدت بي السراة
إذ بزغت نجما وفيا
وأرحتُ المياة من صلصالي
وعطفت على الأرض ريا
رتما، خانني بعض وقتي
وَسَرَتْ بي رغبة الوقت
تردُّني سرمديَّا
......................................
ومن قصيدتها (سمرقند) للدكتور الشاعرة إيمان عبد الهادي:
إيه...هل أنتِ بُخارى!
كلُّ ما في داخلي من مُدنِ الظّلّ وأشباهِ المغاني قد توارى
وأنا أبصركِ الآن تماماً...وأنا أبصركِ الآن مرارا
مِلءَ عينينِ، كأنّي في الرّمادِ الرّخوِ قد آنستُ نارا
فانظري إن كانَ في نجمكِ، أعني: ثقبَكِ الأسودَ ما يكفي الحيارى...
والفظي يا أميَ الحُبلى بأبناءِ المنافي
لحمَكِ الأخضرَ سوراً وسياجاً وجدارا
أيّ ماءٍ - كلّ حيٍّ منهُ - قد هشّمَ في صلصالِكِ الحيّ الجرارا؟
..............................................
ومن قصيدة (سيرة ذاتية ناقصة ) للشاعر محمد خضير :
على مَهلٍ ستقرأُني حَياتي // كأنّي حاضرٌ، مِن غيرِ آتِ
كأنّي ما تبقى مِن بُكاءٍ // يُعيذُ الحُزنَ مِن ضَحِكِ البَناتِ
أبي فلّاحُ هذا الوَجهِ، يَصحُو // على كفّيهِ جيشٌ مِن صِفاتي
وأُمّي قِبْلَةُ الأبناءِ.. صُبْحًا // أُقيمُ على أصابِعها صَلاتي
فيا تعَبَ الطفولةِ في اكتهالي// أرحني، فالخُطى تشكو عَصاتي
ملامحُ سيرَتي: ماءٌ ومِلحٌ // وما كتبَ الطريقُ إلى الحُفاةِ
وصَمتُ رَصاصةٍ، وصُراخُ كفٍّ // يلوكُ يَباسَها كلبُ الرُّعاةِ
...................................................
ومما قدمته الشاعرة مريم أبو نواس :
كانت هناكَ بِمُقلَتَي .. خسارتان
.. يَجثو الحَنِينُ عليهما
.. ويُسابق الرّبحَ القَصِيدُ لِيَعتلي
.. وصف المكان
... ضاعت هُناكَ مَلامِحِي
.. ومعايدُ الشَّعَف الجريح
.. وكلُّ ما فَوْقَ الكلام وما يُجاوزه
الزمان ...
ضاعت يَدايَ هُناكَ من ثقل العطاء
.. ضاع الشرودُ بما يُضَيعُ غُربتي
.. في اللامكان
..ها قد ذهبت بكل أثقال الخسارة
كي تُقبل دمعها.
................................

ومن قصيدة ( كذبة نيسانكم) للشاعر وصفي المزايدة :

إنّي لَأكذبُكم فحسبي شاعرا
من معشر في كلّ وادٍ هائمون

أستعبد الفصحى أراود سرّها
وأحرّز الحرف المهين فلا يهون

لي دونكم آي من الفرقان
بعد تلاوة الفرقان ذكرا تقرؤون

أنا سيد الغاوين أنفث فيكم
ما شئت من سحري وطوعا تتبعون

أبتز أخيلة المجاز أسوقها
غرا محجلة مكحلة العيون

بالمَينِ أطربكم ، وأُشغلكم كما
أهلُ السّياسةِ بالسّياسةِ يُصنعون !!

إن قلتُ : لي قلب فلستُ بصادقٍ
كل القلوب أكونها أو لن أكون

وخطيئتي حرفٌ نثرتُ رمادَه
ليشب (فينيقًا ) رؤاه الحالمون

أأكونُ أكذبَكم لأني شاعر
أوَ أنتمُ في كلّ شيءٍ تَصدقون ؟؟؟؟

وفي ختام الأمسية سلم العويس والعياصرة والسرحان شهادات التقدير للمشاركين

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