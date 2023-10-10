Tuesday, 10 October 2023 10:20 GMT

أدمغة النساء تخضع لإعادة تشكيل خلال مرحلة سن اليأس

10/10/2023 2:29:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مثّل سن اليأ نهاية لحياة المرأة الإنجابية، وهو أمر سيمر به نصف سكان العالم تقريبًا إذا عاشوا لفترةٍ كافية. لكنّ هذه المرحلة، على غرار الكثير من الأمور المتّصلة بصحة المرأة، غير مفهومة بشكلٍ جيّد.

ويشكّل تراجع الهرمونات، لا سيّما هرمون الإستروجين، القوة الدافعة وراء انخفاض الخصوبة وانتهائها خلال مرحلة انقطاع الطمث.

رغم ذلك، تعاني النساء من قائمة طويلة من الأعراض الأخرى في المرحلة التي تسبق سن اليأس، التي تتخطى الأعضاء التناسلية، إلى الهبّات الساخنة، وضباب الدماغ، وتقلب المزاج، والإرهاق، واضطرابات النوم.

غير أنّ الباحثين لم يدركوا تأثير الإستروجين قد يمتد إلى خارج الرحم والمبيضين إلا في عام 1996، بحسب ما قالت ليزا موسكوني، الأستاذة المشاركة في علم الأعصاب، ومديرة "مبادرة دماغ المرأة" بكلية طب "وايل كورنيل" في مدينة نيويورك الأمريكية، لكبير المراسلين الطبيين لدى CNN، الدكتور سانجاي غوبتا.

وقامت موسكوني وفريقها بتصوير أدمغة أكثر من 160 امرأة تتراوح أعمارهن بين 40 و65 عامًا.

وكانت النساء في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث (انتظام الدورة الشهرية)، ومرحلة انقطاع الطمث، ومرحلة ما بعد انقطاع الطمث (بعد توقف الدورة الشهرية لأكثر من عام).

واكتشفت موسكوني وفريقها أمرًا مفاجئًا ثوريًا، وهو أنّ أدمغة النساء خضعت لعملية إعادة تشكيل، مع تقلص بعض المناطق، ونمو مناطق أخرى، وإعادة توصيل مناطق أخرى.

ما الذي يمكنكِ فعله للتغلب على هذا التحول الكبير في منتصف العمر بأفضل طريقة ممكنة؟

فيما يلي 5 نصائح من موسكوني:
تجنُّب التبغ
النصيحة الأولى التي قدمتها موسكوني تتمثّل بتجنب تدخين السجائر، وحتّى التدخين السلبي، ووصفته بكونه "سمًّا انتقائيًا للغاية للمبيض".

وشرحت موسكوني: "إنّه يعطل أنسجة المبيضين حرفيًا"، ومن ثم أضافت: "لهذا السبب يرجح اختبار المدخنات الشرهات مرحلة سن اليأس في سنٍ مبكرة مقارنةً بغير المدخنات".

كما يجعل التدخين أعراض سن اليأ أسوأ، "وهو أمر لا تريده أو تحتاج إليه أي امرأة حقًا"، وفقًا لما ذكرته.

الحركة بشكلٍ أكثر
قد تكون نصيحة موسكوني الثانية غير مُفاجِئة لأنّها أثبتت كونها مفيدة للغاية مع تقدمنا في السن، وهي الحرص على ممارسة الرياضة.
وشرحت موسكوني: "النشاط البدني يدعم الصحة الهرمونية وصحة الدماغ".

وعندما يتعلق الأمر بصحة الهرمونات والدماغ، قالت موسكوني إنّ التمارين الرياضية، ضمنًا المشي السريع، تمنحك "أكبر قدر من الفائدة"، مشيرةً إلى أنّها مفيدة خصوصًا للتخفيف من شدة الهبّات الساخنة وتواترها، ولمعالجة ضباب الدماغ، والثغرات في الذاكرة، وتحسين الوظيفة المعرفية.

تناول الطعام الصحي
يُعد النظام الغذائي النباتي المليء بالأطعمة الكاملة مفيدًا للجميع.

ونصحت موسكوني "باتباع نظام غذائي متوازن، وصحي، وغني بالمحاصيل الغذائية، والفاكهة، والخضار، والأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة".

وقالت موسكوني: "هناك الكثير من الأبحاث حول النظام الغذائي، وصحة الدماغ، وهناك عدد أقل بكثير من الأبحاث حول النظام الغذائي وصحة دماغ النساء، ومع ذلك، نمتلك المعلومات. أعتقد أنّها واقعية للغاية وتُظهر أنّ الأطعمة النباتية هي الأمر الأهم بالفعل بالنسبة لصحة المرأة لأسباب عدّة". وتشمل تلك الأسباب احتواءها على الألياف، ومضادات الأكسدة.

جعل النوم أولوية
أكّدت موسكوني أنّ عادات النوم الصحية مهمة جدًا للصحة الهرمونية أيضًا.

وفي الواقع، يُعَد تلقي الراحة التصالحية أمرًا ضروريًا لجوانب مختلفة من صحة الدماغ والجسم، من وظيفة الجهاز المناعي، إلى الحفاظ على وزن صحي، وحتى ترسيخ الذكريات.

العلاج بالهرمونات البديلة!
لسنوات طويلة اعتُقد أن العلاج بالهرمونات البديلة (HRT) أمر سيّء.

لكن الدراسات الحديثة وجدت أنّه عند تلقيه في الوقت المناسب، وإعطائه للنساء المناسبات، يُصبح هذا العلاج آمنًا، ويمكنه تخفيف بعض من أعراض سن اليأس الأكثر إثارة للإزعاج.

وأوصت موسكوني بـ"التحدث إلى مقدم رعاية صحية بشأن الهرمونات، واكتشاف ما إذا كنتِ مؤهلة للعلاج بالهرمونات البديلة أم لا، وما إذا كان سيكون مفيدًا لكِ على وجه الخصوص أم لا".

وشرحت موسكوني أنّ "هرمون الإستروجين لدى النساء، والتستوستيرون لدى الرجال، ليسا مجرد هرمونين متعلقين بالإنجاب، وهما ليسا مهمين للخصوبة فحسب، ذلك أنهما مهمان جدًا لصحة الدماغ ووظائفه".

وأضافت أنّ هذه الهرمونات "تحافظ على نشاط عقلك، وتواظب على بث الحيوية في دماغك، وتُبقي دماغك شابًا لتمتعها بتأثير مضاد للشيخوخة أيضًا"، نقلا عن سي ان ان بالعربية.

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