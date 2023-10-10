أظافر «الجل» أنيقة.. لكن خطرة

أظافر «الجل» أنيقة.. لكن خطرة
التاريخ
10/10/2023 2:29:42 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكدت مجلة ألمانية متخصصة، أن الاستعمال الدائم للأظافر الجل ، على مدار
سنوات عديدة، يؤدي إلى تقصف الأظافر وترققها ومن ثم سقوطها، كونها تمنع
عنها التهوية الجيدة.
وأوصت مجلة ((Jolie)) المعنية بالصحة والجمال، بالتوقف
من وقت إلى آخر عن استعمال الأظافر الجل ، وذلك لإتاحة الفرصة للأظافر
الطبيعية للراحة والاستشفاء، مع مراعاة تقويتها من خلال تناول الكبسولات
المحتوية على مادة ((البيوتين)) المهمة لصحة وجمال الأظافر.
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