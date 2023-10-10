Tuesday, 10 October 2023 10:20 GMT

أظافر «الجل» أنيقة.. لكن خطرة

10/10/2023 2:29:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكدت مجلة ألمانية متخصصة، أن الاستعمال الدائم للأظافر الجل ، على مدار سنوات عديدة، يؤدي إلى تقصف الأظافر وترققها ومن ثم سقوطها، كونها تمنع عنها التهوية الجيدة.

وأوصت مجلة ((Jolie)) المعنية بالصحة والجمال، بالتوقف من وقت إلى آخر عن استعمال الأظافر الجل ، وذلك لإتاحة الفرصة للأظافر الطبيعية للراحة والاستشفاء، مع مراعاة تقويتها من خلال تناول الكبسولات المحتوية على مادة ((البيوتين)) المهمة لصحة وجمال الأظافر.

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