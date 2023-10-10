بطلة العشق الممنوع تدعم إسرائيل علناَ

تعرضت الممثلة التركية هازال كايا، لهجوم قوي وموجة انتقادات واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وضعها علامة إعجاب على منشور يدعم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، على انستغرام.











وقد أحدثت هازال ضجة كبيرة وحالة من الغضب بين المتابعين، على منشور للنجمة العالمية ايمي شومر، الذي يتضمن صورة ومقاطع فيديو من الأحداث الأخيرة في فلسطين، وأرفقتها بتعليق مطوّل يصف حركة حماس بـ "الإرهابية" وأن تمويلها من إيران.















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