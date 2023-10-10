بطلة العشق الممنوع تدعم إسرائيل علناَ

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تعرضت الممثلة التركية هازال كايا، لهجوم قوي وموجة انتقادات واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وضعها علامة إعجاب على منشور يدعم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، على انستغرام.
وقد أحدثت هازال ضجة كبيرة وحالة من الغضب بين المتابعين، على منشور للنجمة العالمية ايمي شومر، الذي يتضمن صورة ومقاطع فيديو من الأحداث الأخيرة في فلسطين، وأرفقتها بتعليق مطوّل يصف حركة حماس بـ "الإرهابية" وأن تمويلها من إيران.
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