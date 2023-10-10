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إرادة ملكية بتعيين البلبيسي رئيسا لمركز مكافحة الأوبئة

10/10/2023 2:29:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تعيين، الدكتور عادل البلبيسي، رئيسا للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية برتبة وزير لمدة 4 سنوات.
ووفق كتاب صادر عن رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، جاء تعيين البلبيسي استنادا لأحكام المادة (9) من نظام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم (112) لسنة 2020.


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