Tuesday, 10 October 2023 10:19 GMT

الصفدي: على المجتمع الدولي التقاط الرسائل التحذيرية التي أطلقها الملك

10/10/2023 2:29:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، حيث جرى تأكيد أهمية اتخاذ موقف برلماني عربي مساند للشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع التي يشهدها قطاع غزة من حرب مدمرة يشنها الاحتلال.

وأكد الصفدي وفتوح أهمية وتأثير الدور الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي حضره النائب الأول لرئيس المجلس الدكتور أحمد الخلايلة، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية خلدون حينا، ورئيس لجنة فلسطين الدكتور فايز بصبوص.

وشدد الصفدي وفتوح على أهمية التقاط المجتمع الدولي للرسائل التحذيرية التي لطالما أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني، والتي أكد فيها أن إنكار الحق الفلسطيني وعدم توفير العدالة للشعب الفلسطيني وغياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية واستمرار انتهاك المقدسات وبناء المستوطنات من شأنه تأجيج الصراع وإبقاء المنطقة على صفيح من التوتر والغليان.

وأكد الطرفان مضامين خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخراً، والذي قدم للعالم رسائل واضحة في الدفع قدماً بعملية السلام وذلك عبر حل الدولتين بوصفه الضامن للحق الفلسطيني وعلى رأس ذلك حق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

ووجه فتوح دعوة للاتحاد البرلماني العربي من أجل عقد جلسة طارئة لمناقشة التصعيد والأوضاع في القدس والضفة وقطاع غزة في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.

MENAFN10102023000072011014ID1107221329

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث