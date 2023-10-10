Tuesday, 10 October 2023 10:19 GMT

بيان منظمة النهضة العربية (أرض) حول الحرب في فلسطين

10/10/2023 2:29:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)





تدين منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) الهجمات العشوائية ضد المدنيين الفلسطينيين، وقصف المستشفيات، والمناطق السكنية، والمساجد والمدارس في قطاع غزة، إذ ليست مثل هذه الأفعال غير قانونية فحسب، بل إنها ترقى أيضًا إلى كونها جرائم حرب تتوجب محاسبتها كما ينبغي.

وما العنف والخسائر الفادحة في الأرواح والتي شهدناها منذ يوم السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلا نتيجة أكثر من سبعة عقود من السياسات الاستعمارية الإسرائيلية، بما في ذلك التطهير العرقي، وسرقة الأراضي، والعنف الذي يمارسه المستوطنون وجنود الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وقد أدت هذه السياسات إلى مقتل المئات، وإصابة الآلاف واعتقالهم، ومداهمات الأماكن المقدسة، وفرض قيود على الأماكن المدنية والتعليمية، وجميعها تسعى إلى محو الفلسطينيين والهوية الفلسطينية من فلسطين. يعاني أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، بما نسبته 75% من اللاجئين الذين يتوقون للعودة إلى ديارهم منذ أكثر من سبعة عقود، من حصار دام 16 عامًا، الأمر الذي يحرمهم من الوصول إلى المياه النظيفة، وحرية الحركة والتنقل، وسبل العيش وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والوصول إلى الخدمات والمرافق الصحية. وفي الوقت نفسه، فإن ثمة أكثر من تسعة ملايين لاجئ فلسطيني حول العالم، وهم عاجزون عن العودة إلى وطن أجدادهم.

وفي خضم ضوضاء العنف الهيكلي الإسرائيلي الذي توقعه الطائرات من دون طيار، والغارات الجوية، والجرافات على الشعب الفلسطيني، تسيء مواقف المؤسسات الدولية ورواياتها المشوهة إلى جميع الشعوب والمجتمعات حول العالم التي تناضل من أجل العدالة تبعًا للنظام الدولي القائم منذ الحرب العالمية الثانية.

وعليه، فإننا نستنكر العنف المعرفي الموجه ضد الفلسطينيين -من خلال الخطاب الخارج عن السياق والتاريخ، والمعلومات الكاذبة، والروايات الملتوية، والتحريفات الاستشراقية الخاطئة، والقوالب النمطية السطحية التي تسعى لإسكات أصوات الفلسطينيين، وهي استراتيجية قمعية أخرى تُطبق على الفلسطينيين من خلال تزوير المعرفة بالتواطؤ مع وسائل الإعلام الدولية والمؤسسات السياسية.

أمر مخزٍ أن تواصل الجهات الدولية الفاعلة دعم الجرائم الإسرائيلية الاستعمارية ورفض الاعتراف بحقوق الفلسطينيين القابعين تحت الاستعمار في تقرير مصيرهم ومقاومة هذا القمع. يشير هذا التنافر المعرفي بين واقع القضية الفلسطينية التاريخي والاستجابة الدولية لها (أو الافتقار إليها بالأحرى)، إلى ديناميكيات القوة غير المتكافئة المستمرة والعنصرية السائدة التي تحكم النظام الدولي.

ومع اندهاشنا من ضمانات الدعم العسكري المستمر للاحتلال الإسرائيلي، والذي يزيد من ترسيخ قمعها ومذابحها للفلسطينيين، ندين كذلك نداءات الممثلين الدوليين بتعليق الدعم الإنساني للفلسطينيين، فهم لا يواجهون هجمات وتفجيرات عسكرية غير متناسبة فحسب، بل يتعرضون أيضًا للتهديد بممارسات الإبادة الجماعية بسبب قرار الاحتلال الإسرائيلي بقطع جميع إمدادات المياه، والغذاء والطاقة. من جانب آخر، تؤكد هذه السياسات والممارسات تواطؤ الغرب مع الجرائم الإسرائيلية ودعمه المشروع الإسرائيلي الخاص بالاستعمار الاستيطاني في فلسطين.

ليست هذه السياسات والسرديات الدولية إلا تذكيرًا بأن إنهاء الاستعمار لم يكتمل أبدًا، لا بالنسبة للفلسطينيين فحسب، ولكن داخل المجتمعات الغربية كذلك، فحقوق المضطهدين ما تزال محصورة في الفهم والإطار القائلين بأن هذه الحقوق مسألة امتياز لا تليق بمصالح الاستعمار والمستعمر.

وفي هذا السياق، تمثل كرامة الشعب الفلسطيني وقدرته على تقويض ديناميكيات الاستعمار القمعية المفروضة عليه بالعنف لأكثر من سبعة عقود مثالاً يحتذى به للعالم أجمع، وتبقى دعوة صريحة إلى تحقيق العدالة الحقيقية والمساواة لجميع الناس.

وتبعا لما سبق، فإننا نحث المجتمع الدولي على:

* ضمان الحماية للفلسطينيين الذين يتعرضون للهجوم والضغوط، ووقف العنف الموجه ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية.

* التعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل التحرر والتمسك الكامل بالمسؤوليات الدولية في تحقيق إنهاء الاستعمار.

* معالجة أسباب العنف الجذرية بما يتماشى مع التاريخ، والعدالة والإنسانية.

* ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
علاوة على ذلك، فإننا نشارك موقف الأردن وقلقه بشأن التداعيات الإقليمية، ونضم صوتنا إلى دعوته للاستثمار في الجهود الدبلوماسية لمنع حصول المزيد من التصعيد، وضمان حماية الأماكن المقدسة في فلسطين

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