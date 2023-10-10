معهد الشرق الأوسط للإعلام يدين استهداف الصحفيين في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أدان معهد الشرق الأوسط للإعلام والدراسات
السياسية MEMPSI استهداف الصحفيين من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلية في فلسطين عامة وقطاع غزة
بوجه خاص.
وقال المعهد في بيان له إن استهداف الصحفيين
والعاملين في وسائل الإعلام يأتي من أجل طمس الحقائق المتعلقة بالتغطية الإعلامية
لمجريات الأحداث الدائرة منذ صباح يوم السبت الماضي.
وبين
المعهد في البيان أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت الصحفيين وعاملين في
مؤسسات إعلامية، وهو ما أدى إلى استشهاد (7) منهم أثناء تغطيتهم للقصف الإسرائيلي
للقطاع عدا عن اصابة العشرات منهم.
وطالب المعهد الجهات الدولية للتحرك الفوري
لوقف اطلاق النار في القطاع، وتوفير الحماية للصحفيين، داعيًا إلى ضرورة الالتزام
في القانون الدولي والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية الصحفيين.
وأكد المعهد وقوفه
إلى جانب الصحفيين العاملين في كافة المؤسسات الإعلامية في فلسطين وقطاع غزة.
وقال المعهد في
البيان إن استهداف الصحفيين المستمر يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وحريّة
الصحافة.
وأعلن المعهد عن
تضامنه مع الصحفيين الذين يقومون بواجبهم المهني في ظروف صعبة من أجل تقديم
الحقيقة للرأي العام والمجتمع الدولي.
MENAFN10102023000072011014ID1107221326
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.