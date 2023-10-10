Tuesday, 10 October 2023 10:19 GMT

معهد الشرق الأوسط للإعلام يدين استهداف الصحفيين في غزة

10/10/2023 2:29:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أدان معهد الشرق الأوسط للإعلام والدراسات السياسية MEMPSI استهداف الصحفيين من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلية في فلسطين عامة وقطاع غزة بوجه خاص.
وقال المعهد في بيان له إن استهداف الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام يأتي من أجل طمس الحقائق المتعلقة بالتغطية الإعلامية لمجريات الأحداث الدائرة منذ صباح يوم السبت الماضي.
وبين المعهد في البيان أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت الصحفيين وعاملين في مؤسسات إعلامية، وهو ما أدى إلى استشهاد (7) منهم أثناء تغطيتهم للقصف الإسرائيلي للقطاع عدا عن اصابة العشرات منهم.
وطالب المعهد الجهات الدولية للتحرك الفوري لوقف اطلاق النار في القطاع، وتوفير الحماية للصحفيين، داعيًا إلى ضرورة الالتزام في القانون الدولي والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية الصحفيين.
وأكد المعهد وقوفه إلى جانب الصحفيين العاملين في كافة المؤسسات الإعلامية في فلسطين وقطاع غزة.
وقال المعهد في البيان إن استهداف الصحفيين المستمر يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وحريّة الصحافة.
وأعلن المعهد عن تضامنه مع الصحفيين الذين يقومون بواجبهم المهني في ظروف صعبة من أجل تقديم الحقيقة للرأي العام والمجتمع الدولي.

MENAFN10102023000072011014ID1107221326

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