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مصادر أمنية مصرية: مصر ستتصدى لأطروحات فاسدة بتوطين أهالي غزة في سيناء

10/10/2023 2:29:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكدت مصادر أمنية مصرية رفيعة المستوى أن القضية الفلسطينية الآن تشهد منعطفا هو الأخطر في تاريخها.
وقالت المصادر، في تصريح لقناة“القاهرة الإخبارية”، أوردته الثلاثاء، إن“هناك مخططا واضحا لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية المحتلة من أصحاب الأرض وسكانها وإجبارهم على تركها بتخييرهم بين الموت تحت القصف الإسرائيلي أو النزوح خارج أراضيهم”.
وحذرت المصادر من“المخاطر المحيطة بتداعيات الأزمة الراهنة على ثوابت القضية الفلسطينية وعلى الحق الفلسطيني”، مشيرة إلى أن“هناك بعض الأطراف والقوى تخدم مخطط الاحتلال وتمهد له بتقديم مبررات الأمر الواقع ، لتزكية أطروحات فاسدة تاريخيا وسياسيا سعى الاحتلال على طرحها على مدى الصراع العربي الإسرائيلي بتوطين أهالي غزة في سيناء، وهو الأمر الذي تصدت له مصر وسوف تتصدى له حيث رفضه الإجماع الشعبي الفلسطيني المتمسك بحقه وفي أرضه وأعلنته مقررات الجامعة العربية في سياقات مختلفة، استقر هذا الأمر في الضمير العالمي بثوابت واضحة للقضية الفلسطينية التي يتم تصفيتها الآن”.- ( د ب أ )

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