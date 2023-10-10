الاحتلال يعتقل 45 فلسطينيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اعتقلت قوات الاحتلال
الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، 45 فلسطينيا بحملة مداهمات وتفتيشات واقتحامات
واسعة شنتها في مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة تخللتها مواجهات
في نابلس وجنين.
وقال نادي الأسير
الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت 45 فلسطينيا، بينهم أسرى محررون من
الضفة والقدس، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة
المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة. (بترا)
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