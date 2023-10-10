الاحتلال: سنقصف أي شاحنة تتوجه إلى غزة عن طريق رفح

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت القناة 12 الإسرائيلية إن إسرائيل هددت مصر بضرب أي شاحنات تحمل مساعدات تحاول الدخول إلى غزة من معبر رفح.
وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعاد قصف معبر رفح البري الحدودي مع مصر، بعد إصلاح الأضرار التي لحقت بها من قصف يوم أمس الإثنين.
وقد أصيب اثنين من موظفي المعبر جراء القصف.
ويربط معبر رفح البري، قطاع غزة بمصر، حيث يتم فتحه لمدة 5 أيام أسبوعيا ويسمح بالمرور خلاله لقدرة استيعابية محددة.
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