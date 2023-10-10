Tuesday, 10 October 2023 10:18 GMT

الاحتلال: سنقصف أي شاحنة تتوجه إلى غزة عن طريق رفح

10/10/2023 2:29:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت القناة 12 الإسرائيلية إن إسرائيل هددت مصر بضرب أي شاحنات تحمل مساعدات تحاول الدخول إلى غزة من معبر رفح.

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعاد قصف معبر رفح البري الحدودي مع مصر، بعد إصلاح الأضرار التي لحقت بها من قصف يوم أمس الإثنين.

وقد أصيب اثنين من موظفي المعبر جراء القصف.

ويربط معبر رفح البري، قطاع غزة بمصر، حيث يتم فتحه لمدة 5 أيام أسبوعيا ويسمح بالمرور خلاله لقدرة استيعابية محددة.

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