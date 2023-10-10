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هذه الدول بدأت بإجلاء رعاياها من إسرائيل

10/10/2023 2:29:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بدأت عدة دول في إجلاء رعاياها من إسرائيل، عقب الهجوم الذي شنته حركة ((حماس)) ضد إسرائيل، السبت الماضي، وإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "حالة الحرب".
وألغت شركات الطيران العالمية عشرات الرحلات من وإلى إسرائيل، فيما أعلنت دول كثيرة عن إجلاء رعاياها العالقين في البلاد.

بولندا
أصبحت بولندا، أول من أمس، أول دولة تعلن عزمها إرسال طائرات عسكرية لإجلاء رعاياها العالقين في إسرائيل.
هبطت 3 طائرات عسكرية تقل بولنديين تم إجلاؤهم من إسرائيل في وارسو صباح الاثنين، على ما أعلنت السلطات البولندية.

البرازيل
أرسلت الحكومة البرازيلية 6 طائرات على الأقل لإعادة مواطنيها الراغبين في مغادرة إسرائيل، على ما أعلنت القوات الجوية البرازيلية.

قال قائد القوات الجوية مارسيلو داماسينو للصحافيين، بعد اجتماع مسؤولي وزارتي الخارجية والدفاع في مقر الرئاسة في برازيليا: "لدينا 6 طائرات جاهزة" بسعة تصل إلى 230 راكبا.

أضاف أن الهدف إجلاء "جميع البرازيليين الموجودين في المنطقة والراغبين" في المغادرة، وانطلقت أولى الرحلات الجوية الاثنين. وقال داماسينو إن عددا من المواطنين سبق لهم أن غادروا المنطقة على متن رحلات جوية تجارية. وتقدّر الحكومة أن ثمة 14 ألف برازيلي يقيمون في إسرائيل و6 آلاف بالأراضي الفلسطينية.

هنغاريا
قامت هنغاريا بإجلاء 215 مواطنا من تل أبيب على متن طائرتين عسكريتين.
قال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو عبر "فيسبوك"، إن الطائرتين التابعتين للقوات الجوية الهنغارية هبطتا في مطار بودابست صباح الاثنين.

سويسرا
قالت وزارة الخارجية السويسرية، الاثنين، إنها ستجلي رعاياها من إسرائيل على متن رحلة تسيرها شركة الطيران السويسرية.

أظهر موقع إلكتروني حكومي أن الرحلة من تل أبيب إلى زيوريخ من المقرر أن تتم الثلاثاء. وأوضح أن نحو 28 ألفا من المواطنين السويسريين وعائلاتهم مسجلون في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

إيطاليا
أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، الثلاثاء، عن عودة نحو 200 من مواطنيها من إسرائيل على متن طائرتين عسكريتين.

رومانيا
أعلنت وزارة الخارجية الرومانية، الاثنين، إجلاء 245 من مواطنيها من إسرائيل.
توجهت 4 طائرات إلى إسرائيل، اثنتان تابعتان لشركة "تاروم" الحكومية واثنتان تابعتان لشركة خاصة.
من بين من تم إجلاؤهم مجموعتان من زوار الأماكن المقدسة.

إسبانيا
قال وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، الثلاثاء، إن مدريد تجهز طائرة عسكرية للتوجه إلى إسرائيل لإجلاء الإسبان الراغبين في المغادرة.

تايلاند
أعلن نائب وزير الشؤون الخارجية التايلاندي جاكابونغ سانغماني، الثلاثاء، أن الحكومة تسعى لإجلاء آلاف التايلانديين.
يعمل نحو 30 ألف تايلاندي في إسرائيل معظمهم في قطاع الزراعة. وقال جاكابونغ إن نحو 3 آلاف تايلاندي قدموا طلباً للعودة إلى بلادهم.

هولندا
نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي) عن وزارة الخارجية قولها إن الحكومة تدرس خيارات لإعادة رعاياها من إسرائيل عبر رحلات الطيران العارض.

قالت الوكالة إن هولندا تسعى إلى التعاون مع شركات الطيران والدول الأخرى.

النمسا
قال المستشار النمساوي كارل نيهامر الثلاثاء إن النمسا ترتب لإجلاء مواطنيها من إسرائيل بطائرة نقل عسكرية الأربعاء.
قال نيهامر لقناة بالس 24 التلفزيونية إن ما يقرب من 200 نمساوي أبلغوا سلطات بلادهم حتى الآن برغبتهم في مغادرة إسرائيل.

طلبت وزارة الخارجية بعد ذلك من النمساويين الموجودين في إسرائيل والذين يرغبون في اقتناص فرصة رحلة الإجلاء الاتصال بالسفارة النمساوية في تل أبيب.

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