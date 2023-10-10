الرسالة الأخيرة للصحافي هشام النواجحة قُبيل ارتقائه شهيداً بغزة (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بعد ساعات على ارتقاء الصحافي هشام النواجحة بقصف إسرائيلي استهدف تجمّعاً صحافيّاً في حي سكني بقطاع غزة، انتشر مقطع فيديو يُظهر اللحظات الأخيرة له قبل القصف الإسرائيلي.
وقال النواجحة في الفيديو: "أمام كل هذا القصف الهستيري والدمار الذي يُحاول الاحتلال الإسرائيلي أن يُحدثه في غزّة وغثارة الرّعب والقلق في نفوس المواطنين، والله لن يُحدث في أمر الله إلّا ما كتبه الله".
وأضاف: "اللهم صبّرنا واكتب لنا الأمن والأمان واكتب لنا النّصر المبين".
وفجر اليوم الثلاثاء، قُتِل ثلاثة صحافيّون وأُُصيب آخرون بجراح وصفت بالخطيرة، بغارة جوية أثناء تغطيتهم لقصف إسرائيلي لمبنى يضم عدداً من المكاتب الصحافيّة غرب قطاع غزة.
والضحايا الصحافيون هم سعيد الطويل، رئيس تحرير موقع "الخامسة للأنباء"، ورزق صبح وهشام النواجحة مصّورا وكالة "خبر". -وكالات
اقرأ أيضاً:
استشهاد صحفيين وإصابة آخر بقصف إسرائيلي غرب غزة
MENAFN10102023000072011014ID1107221315
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.