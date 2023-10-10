Tuesday, 10 October 2023 10:18 GMT

الرسالة الأخيرة للصحافي هشام النواجحة قُبيل ارتقائه شهيداً بغزة (فيديو)

10/10/2023 2:29:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بعد ساعات على ارتقاء الصحافي هشام النواجحة بقصف إسرائيلي استهدف تجمّعاً صحافيّاً في حي سكني بقطاع غزة، انتشر مقطع فيديو يُظهر اللحظات الأخيرة له قبل القصف الإسرائيلي.
وقال النواجحة في الفيديو: "أمام كل هذا القصف الهستيري والدمار الذي يُحاول الاحتلال الإسرائيلي أن يُحدثه في غزّة وغثارة الرّعب والقلق في نفوس المواطنين، والله لن يُحدث في أمر الله إلّا ما كتبه الله".

وأضاف: "اللهم صبّرنا واكتب لنا الأمن والأمان واكتب لنا النّصر المبين".

وفجر اليوم الثلاثاء، قُتِل ثلاثة صحافيّون وأُُصيب آخرون بجراح وصفت بالخطيرة، بغارة جوية أثناء تغطيتهم لقصف إسرائيلي لمبنى يضم عدداً من المكاتب الصحافيّة غرب قطاع غزة.

والضحايا الصحافيون هم سعيد الطويل، رئيس تحرير موقع "الخامسة للأنباء"، ورزق صبح وهشام النواجحة مصّورا وكالة "خبر". -وكالات



اقرأ أيضاً:
استشهاد صحفيين وإصابة آخر بقصف إسرائيلي غرب غزة

MENAFN10102023000072011014ID1107221315

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث