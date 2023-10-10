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أبو عبيدة يمهل سكان عسقلان حتى الخامسة مساء لمغادرتها

10/10/2023 2:29:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة إنه رداً على جريمة تهجير العدو لأهلنا وإجبارهم على النزوح من منازلهم في عدة مناطق من قطاع غزة فإننا نمهل سكان مدينة عسقلان المحتلة لمغادرتها قبل الساعة الخامسة من مساء اليوم، وقد أعذر من أنذر.

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