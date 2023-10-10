أبو عبيدة يمهل سكان عسقلان حتى الخامسة مساء لمغادرتها

أبو عبيدة يمهل سكان عسقلان حتى الخامسة مساء لمغادرتها
التاريخ
10/10/2023 2:29:07 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة إنه رداً على جريمة تهجير العدو لأهلنا وإجبارهم على النزوح من منازلهم في عدة مناطق من قطاع غزة فإننا نمهل سكان مدينة عسقلان المحتلة لمغادرتها قبل الساعة الخامسة من مساء اليوم، وقد أعذر من أنذر.
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