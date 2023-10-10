Tuesday, 10 October 2023 10:18 GMT

وئام وهاب: كل المنازل مفتوحة لأهلنا الجنوبيين في حال توسعت الحرب

10/10/2023 2:29:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أشار رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب، عبر منصة "إكس"، إلى أنّ "كل المنازل والقرى مفتوحة لأهلنا الجنوبيين في حال توسعت الحرب لا سمح الله".
وأضاف: "لا أعتقد أنّ هناك لبناني رأيه مخالف لرأينا".

وختم بالقول: "رغم قناعتنا أن الحزب لن يكون الساعي لتوسيع الحرب".



MENAFN10102023000072011014ID1107221313

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث