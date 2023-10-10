وئام وهاب: كل المنازل مفتوحة لأهلنا الجنوبيين في حال توسعت الحرب

وئام وهاب: كل المنازل مفتوحة لأهلنا الجنوبيين في حال توسعت الحرب
التاريخ
10/10/2023 2:29:06 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أشار رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب، عبر منصة "إكس"، إلى أنّ "كل المنازل والقرى مفتوحة لأهلنا الجنوبيين في حال توسعت الحرب لا سمح الله".
وأضاف: "لا أعتقد أنّ هناك لبناني رأيه مخالف لرأينا".
وختم بالقول: "رغم قناعتنا أن الحزب لن يكون الساعي لتوسيع الحرب".
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