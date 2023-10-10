Tuesday, 10 October 2023 10:18 GMT

استشهاد قياديين في حماس بقصف على غزة

10/10/2023 2:29:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد عضوي المكتب السياسي لحماس زكريا معمر وجواد أبو شمالة بقصف من طائرات الاحتلال على قطاع غزة.



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