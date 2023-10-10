استشهاد قياديين في حماس بقصف على غزة
التاريخ
10/10/2023 2:29:06 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد عضوي المكتب السياسي لحماس زكريا معمر وجواد أبو شمالة بقصف من طائرات الاحتلال على قطاع غزة.
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