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خلال ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي.. خبراء ومتخصصون عالميون يناقشون مستقبل وفرص الذكاء الاصطناعي التوليدي

10/10/2023 2:29:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تستضيف مدينة دبي أعمال "ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي" يومي 11 و12 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي؛ بهدف استشراف مستقبل تطبيقات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتعريف الحكومات والمجتمعات بأهمية الاستفادة من أدواته وفرصه، واستعراض أهم المجالات والقطاعات التي يمكنها توظيف هذه التكنولوجيا المتطورة لضمان أفضل مستوى لجودة حياة الناس.

ويشارك في فعاليات الملتقى الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل أكثر من 1800 شخصية من المسؤولين والمتحدثين والخبراء من كبرى الشركات التكنولوجية العالمية والجهات الحكومية والتشريعية والمؤسسات الدولية المتخصصة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتتضمن أجندة "ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي" أكثر من 20 جلسة حوارية وكلمة رئيسية و25 جلسة خاصة على مدار يومين بمشاركة أكثر من 70 متحدثاً من القطاعين الحكومي والخاص من المنطقة والعالم.

وتنظم مؤسسة دبي للمستقبل خلال الملتقى معرضاً تفاعلياً يقدم أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي التوليدي بمشاركة العديد من الشركات التكنولوجية.

5 محاور رئيسية

وتركز فعاليات "ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي" على 5 محاور رئيسية؛ تشمل استعراض مفاهيم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتعريف بأهم القطاعات والمجالات الأكثر تأثراً بالذكاء الاصطناعي التوليدي، ودور الحكومات والهيئات التشريعية، والعلاقة بين الذكاء الاصطناعي التوليدي والتقنيات الناشئة الأخرى، وأبرز المزايا التنافسية لشركات التقنيات الكبرى والشركات الناشئة.

وتتضمن قائمة الجهات المشاركة في الملتقى "ميتا" و"بي دبليو سي" و"ديلويت" و"مايكروسوفت" و"إس إيه بي" و"إس آيه بي" و"غوغل" و"آي بي أم" و"نوكيا" وغيرها الكثير.

ولمعرفة المزيد من المعلومات حول أجندة "ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

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