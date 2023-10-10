Tuesday, 10 October 2023 10:17 GMT

الخامسة بتوقيت القسام.. عسقلان تحت القصف

10/10/2023 2:29:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بدأت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، قصف مدينة عسقلان ردا على جريمة تهجير العدو الصهيوني للفلسطينيين وإجبارهم على النزوح من منازلهم في عدة مناطق من قطاع غزة.

جاء ذلك تنفيذا للوعيد الذي أعلنته "حماس" بعد أن منحت سكان عسقلان مهلة حتى ما قبل الساعة الخامسة عصرا بتوقيت فلسطين، لمغادرة المدينة.

وكان متحدث القسام "أبو عبيدة"، قال: "ردا على جريمة تهجير العدو لأهلنا وإجبارهم على النزوح من منازلهم في عدة مناطق من قطاع غزة، فإننا نمهل سكان مدينة عسقلان لمغادرتها قبل الساعة الخامسة من مساء اليوم".

وختم أبو عبيدة تحذيره عبر حسابه على منصة "تليغرام" قائلا: "وقد أُعذر من أَنذر".

وخلال الأيام السابقة، أرسل جيش الاحتلال الإسرائيلي رسائل هاتفية فضلا عن اتصالات هاتفية مع سكان عدد من المناطق وطالبهم بإخلائها تمهيدا لقصفها.

كما نشر الجيش على منصاته مقاطع فيديو، يطالب فيها سكان بعض المناطق من غزة بإخلائها والنزوح إلى مناطق أخرى.

ومنذ السبت، تواصل المقاتلات الإسرائيلية شن غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة، أسفرت عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته".

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، فيما يواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

ومساء الاثنين، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن عدد القتلى الإسرائيليين في المواجهة مع الفصائل الفلسطينية وصل إلى 900، والجرحى 2616.

من جانبهاـ أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 765، بينهم 140 طفلا و105 سيدات، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة.

MENAFN10102023000072011014ID1107221309

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث