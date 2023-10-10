القسام عن قصف عسقلان: التهجير بالتهجير

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أطلقت كتائب القسام رشقة صاروخية نحو عسقلان، عند الخامسة مساء بعد مهلة منحتها الكتائب وهي الجناح العسكري لحركة حماس، لسكان المدينة لمغادرتها.
وأعلنت كتائب القسام توجيه ضربة صاروخية كبيرة بمئات الصواريخ إلى
عسقلان رداً على تهجير المدنيين، قائلة "التهجير بالتهجير"، وقالت إن القصف
سيتواصل نحو عسقلان حتى تهجيرها إذا لم يوقف الاحتلال سياسة تهجير
المدنيين، ثم ستنتقل لتهجير مدينة أخرى. - وكالات
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