Tuesday, 10 October 2023 10:17 GMT

القسام عن قصف عسقلان: التهجير بالتهجير

10/10/2023 2:28:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أطلقت كتائب القسام رشقة صاروخية نحو عسقلان، عند الخامسة مساء بعد مهلة منحتها الكتائب وهي الجناح العسكري لحركة حماس، لسكان المدينة لمغادرتها.

وأعلنت كتائب القسام توجيه ضربة صاروخية كبيرة بمئات الصواريخ إلى عسقلان رداً على تهجير المدنيين، قائلة "التهجير بالتهجير"، وقالت إن القصف سيتواصل نحو عسقلان حتى تهجيرها إذا لم يوقف الاحتلال سياسة تهجير المدنيين، ثم ستنتقل لتهجير مدينة أخرى. - وكالات

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