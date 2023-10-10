Tuesday, 10 October 2023 10:17 GMT

ألمانيا ترفض تعليق المساعدات الإنسانية لفلسطين

10/10/2023 2:28:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



رفضت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، إمكانية تعليق المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الذي يعتمد على هذه المساعدات لتلبية احتياجاته الحيوية.

ووفقاً لوكالة فرانس برس، قبل بدء اجتماع طارئ لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي،
قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في بيان: "سيكون من الخطأ تماما تعليق المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين لاسيما وأن ملايين الأشخاص، من بينهم الكثير من الأطفال، في الأراضي الفلسطينية يعتمدون علينا في إمداداتهم بالغذاء والماء والدواء.-(بترا)

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