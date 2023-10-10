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الجهاد الأفغاني التالي جهود طالبان لاحتواء داعش- خراسان

10/10/2023 2:28:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خبراء - (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) 2 تشرين الأول (أكتوبر) 2023






يناقش ثلاثة خبراء كيف تطورت قدرة فرع تنظيم "داعش" في أفغانستان على العمل على الصعيد العالمي بطريقة مثيرة للقلق منذ انسحاب قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة.
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في 28 أيلول (سبتمبر)، عقد معهد واشنطن منتدى سياسيًا افتراضيًا مع أميرة جدون، وأندرو ماينز، وهارون زيلين. وجدون هي أستاذة مساعدة في "جامعة كليمسون" ومؤلفة مشاركة (مع ماينز) للكتاب الذي صدر في العام 2023 بعنوان "تنظيم 'داعش' في أفغانستان وباكستان: التحالفات والمنافسات الاستراتيجية". وماينز هو اختصاصي برامج في "مركز آسيا" في "المعهد الأميركي للسلام". وزيلين هو زميل "ريتشارد بورو" في معهد واشنطن ومبتكر الخريطة التفاعلية للأنشطة العالمية المختارة لتنظيم "داعش". وفيما يلي ملخص المقرِّرة لملاحظاتهم.
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أميرة جدون
منذ سيطرة حركة "طالبان" على أفغانستان في العام 2021، غيّر "تنظيم داعش- ولاية خراسان" أولوياته على صعيد الاستهداف، والتكتيكات، والتركيز الجغرافي، والنشاط الإعلامي، وجهود التواصل التي يبذلها على نطاق أوسع. وتساعد هذه التغييرات على فهم الكيفية التي تطور بها الفرع الأفغاني لـ"تنظيم داعش" مع مرور الوقت وكيفية تكيفه مع بيئته الجديدة. وعلى الرغم من التحديات المختلفة، بقي التنظيم صامداً، واستمر في ممارسة العنف، واستهداف الجهات الحكومية والمدنية، وتهديد الأمن الدولي، وتجنيد الأفراد في جميع أنحاء المنطقة. وكان اختياره الاستراتيجي للتحالفات والخصومات مع الجماعات المحلية أساسياً لبروزه الأولي وقدرته على تجاوز الخسائر ومعاودة الظهور بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان في العام 2021.
مرت العمليات الإعلامية لـ"تنظيم داعش- ولاية خراسان" وسردياته بثلاث مراحل منذ ظهور التنظيم للمرة الأولى في العام 2015، مما يعكس أولوياته وبيئته المتغيرة. وركزت المرحلة الأولى (2015-2019) على المشاعر المناهضة لـ"طالبان" والسرديات الوردية عن الحياة في ظل ما يسمى بـ"الخلافة" في محاولة لتجنيد أتباع. وركزت المرحلة الثانية (2020-2021) على بث الخوف والتأكيد على عزم التنظيم على البقاء والصمود وسط خسائر كبيرة في الأراضي. أما المرحلة الحالية فهي حملة الدعاية والتواصل الأكثر شراسةً وتطوراً التي يقوم بها التنظيم حتى الآن، والتي لم يسبق لها مثيل من حيث الشكل والكمية وعدد اللغات المستخدمة فيها -وهي علامة مثيرة للقلق حول نية التنظيم الوصول إلى المجندين والمتعاطفين خارج منطقته المباشرة.
وفي الجنوب، شهدت باكستان تصاعداً في الإرهاب قادته الجماعة الجامعة "حركة طالبان باكستان"، ومن غير الواضح كيف سيرد "تنظيم داعش- ولاية خراسان" على ذلك. وتاريخياً، لم يستهدف التنظيم "حركة طالبان باكستان" في دعاياته، إلا أنه انتقد الحركة على خلفية انخراطها في مفاوضات مع الحكومة الباكستانية. وإذا أبرمت "حركة طالبان باكستان" صفقة مع إسلام آباد في المستقبل، فقد ينشق بعض مقاتليها وينضموا إلى "تنظيم داعش- ولاية خراسان". وهناك أيضاً إمكانات كبيرة للتعاون بين "حركة طالبان باكستان" و"تنظيم داعش- ولاية خراسان" في المبادرات الفردية عندما يكون ذلك مناسباً.
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أندرو ماينز
يعمل "تنظيم داعش- ولاية خراسان" كحركة تمردية. وقد وسع نطاق عملياته العنيفة منذ سيطرة "طالبان" على السلطة. وتشمل هذه العمليات ما يلي:
. شن حرب اقتصادية والسعي إلى عرقلة الخدمات التي تقدمها الدولة من خلال أعمال، مثل مهاجمة وسائل نقل النفط وتدمير أبراج الكهرباء التي تخدم المراكز الحضرية.
. زيادة الهجمات ضد الرعايا الأجانب والمنظمات غير الحكومية وغيرها من عناصر الوجود الدولي في أفغانستان وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان.
. زيادة عمليات الاغتيال المؤثرة التي تستهدف حكام المقاطعات وكبار المنظرين والأفراد الذين لديهم حراسة أمنية مشددة.
. المشاركة في حرب العصابات الريفية للتنافس على المعاقل والمناطق الحيوية التي كان يعتبرها ملكاً له خلال ذروة سيطرته على الأراضي.
. تصعيد حرب المدن ضد الأهداف السهلة والصعبة في كابول والمدن الأخرى، مع توسيع نطاق الاستهداف الذي يعزز الأجندة الطائفية للتنظيم.
عندما كان التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة حاضراً، قيد النمو الأولي لـ"تنظيم داعش- ولاية خراسان" وقلص من قدراته التنظيمية بين العامين 2015 و2017. ولكن منذ انسحاب التحالف العام 2021، عاود التنظيم الظهور في مناطق عملياته السابقة وفي مناطق جديدة أيضاً على طول الحدود الشمالية والشرقية لأفغانستان. وهو يسعى الآن إلى تعزيز مكانته في المناطق الحدودية الرئيسية من أجل الاستفادة من تحالفاته في البلدان المجاورة، والسيطرة على قنوات الهجرة المحلية، وتسهيل التجنيد. واستخدم غالبية المقاتلين الأجانب الأميركيين والأوروبيين الذين توجهوا إلى المنطقة الممر الشمالي الشرقي بين أفغانستان وباكستان للوصول إلى المشغِّلين المحليين والتنسيق معهم، ثم دخلوا أفغانستان من هناك. وبعبارة أخرى، لا يمكن الفصل بين أفغانستان وباكستان عند مناقشة الزيادة المستقبلية المحتملة في عدد المقاتلين الأجانب.
ومن جانبها، مرت حركة "طالبان" في البداية بفترة تكيف مع "تنظيم داعش- ولاية خراسان" بعد توليها السلطة في العام 2021. وفي أوائل العام 2023، كثفت عملياتها التي تستهدف القادة الرئيسيين في التنظيم، بما في ذلك كبار الأيديولوجيين والقيادة ذات المستوى الأدنى للخلايا المشاركة في الهجمات في المناطق الحضرية. ومع ذلك، تباطأ معدل هذه العمليات ضد "تنظيم داعش- ولاية خراسان" منذ ذلك الحين، مما أثار الشكوك الدولية حول رغبة "طالبان" الحقيقية وقدرتها على إضعاف التنظيم.
والآن بعد أن أصبحت الخيارات الحركية للمجتمع الدولي ضد "تنظيم داعش- ولاية خراسان" مقيدة بعد انسحاب التحالف، ستتطلب مواجهة التنظيم دعم الشركاء والتنسيق على المستوى الإقليمي. وينبغي على السلطات أيضاً أن تكشف عن الفجوة بين خطاب التنظيم وأفعاله، واستغلال تغير قيادته في الوقت نفسه من خلال الاتصالات الاستراتيجية. وأخيراً، من الضروري التعامل مع المساعدات الإنسانية بحذر شديد، ليس كوسيلة لفرض عمليات مكافحة التنظيم، بل كوسيلة محتملة لحث السلطات المحلية على التصدي للنشاط الدولي الذي يمارسه التنظيم والتنافس على دعم السكان الرئيسيين المستبعدين تحت حكم "طالبان".
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هارون زيلين
يتبع "تنظيم داعش- ولاية خراسان" قائمة طويلة من التنظيمات الجهادية المنخرطة في أنشطة إرهابية، بما في ذلك "الجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر"، وتنظيم "القاعدة"، وتنظيم "القاعدة في شبه الجزيرة العربية"، و"حركة الشباب" الصومالية، وتنظيم "داعش". ولكن، على عكس الجماعات التي اعتمدت على ملاذات آمنة مستقرة لكسب الوقت والمجال للتدريب والتخطيط، أصبح "تنظيم داعش- ولاية خراسان" أكثر ضعفاً في أفغانستان خلال العام الماضي -بينما قام، للمفارقة، بتوسيع قدرته على العمليات الخارجية. وفي الواقع، تحتفظ أفغانستان تحت حكم طالبان بكونها العربة الرئيسية للعمليات الجهادية في الخارج.
اتبع "تنظيم داعش- ولاية خراسان" نهجاً ذا شقين على الصعيد العالمي: (1) مواصلة حملته الدعائية واسعة النطاق؛ و(2) تشكيل مصدر إلهام لشن هجمات في الخارج و/ أو التخطيط لها و/ أو توجيهها و/ أو تنفيذها. وقد أنتجت بنيته الإعلامية المستقلة من خلال مؤسسة "العظيم" الإعلامية التابعة له، محتوى متعدد اللغات، بما في ذلك مواد تنتقد "طالبان" والدول المجاورة، وحكومات الشرق الأوسط، وروسيا، والصين، وأوروبا، والولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، زاد التنظيم من معدل هجماته الخارجية في ظل حكم طالبان، بما في ذلك الهجمات المستمرة عبر الحدود إلى داخل باكستان، والهجمات الصاروخية على طاجيكستان وأوزبكستان، وادعاء المسؤولية عن الهجمات في جزر المالديف وإيران.
منذ العام 2015، أحبطت سلطات إنفاذ القانون الأجنبية ما لا يقل عن ستة عشر مخططاً لـ"تنظيم داعش- ولاية خراسان": ثلاثة في الهند، وأربعة في إيران، وثلاثة في ألمانيا، وواحد في جزر المالديف، وواحد في باكستان، وواحد في قطر، وثلاثة في تركيا. وكان 12 مخططاً منها بعد استيلاء "طالبان" على السلطة: خمسة في العام 2022، وسبعة حتى الآن في العام 2023. وتشير هذه البيانات إلى أن جهود طالبان التي تصنفها هذه الحركة كجزء من "مكافحة الإرهاب" تقتصر على الاحتياجات الأمنية المحلية ولا تشمل مساعدة البلدان الأخرى التي يستهدفها "تنظيم داعش- ولاية خراسان". ولو لم تحبط السلطات الأجنبية هذا العدد الكبير من المؤامرات، لكان المجتمع الدولي على الأرجح سيمارس المزيد من الضغوط على حركة "طالبان" على خلفية سماحها للتنظيم بتنفيذ عمليات إرهابية واسعة النطاق أو التحريض عليها انطلاقاً من أراضيها.
ومن الجدير بالذكر أن المواطنين الطاجيك شاركوا في العديد من الهجمات الخارجية التي قام بها "تنظيم داعش- ولاية خراسان" وعمليات أخرى في ألمانيا، وإيران، وتركيا. ويشبه هذا الوضع الحركة الجهادية في تونس قبل ثورة العام 2011 في ذلك البلد، وهي حركة لم تتضمن سوى القليل جداً من النشاط المحلي، ولكنها شملت تجنيدا واسع النطاق لمناطق الحرب الجهادية في الشرق الأوسط والخلايا اللوجستية في أوروبا. وينبغي أن يكون ذلك بمثابة تحذير لطاجيكستان، خاصة إذا تغيرت ظروفها السياسية في المستقبل.

*أميرة جدون: أستاذة مساعدة في "قسم العلوم السياسية" بـ"جامعة كليمسون".
*أندرو ماينز: اختصاصي برامج في "مركز آسيا" في "المعهد الأميركي للسلام"، وزميل باحث سابق في "برنامج التطرف" بجامعة جورج واشنطن.
*هارون ي. زيلين: زميل "ريتشارد بورو" في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، حيث يتركز بحثه على الجماعات الجهادية العربية السنية في شمال أفريقيا وسورية، وعلى نزعة المقاتلين الأجانب والجهادية الإكترونية عبر الإنترنت.
*أعد هذا الملخص كميل جابلونسكي.

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