Tuesday, 10 October 2023 10:17 GMT

نحن في حرب وجود

10/10/2023 2:28:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إسرائيل هيوم






بقلم: أرئيل كهانا 10/10/2023
تسمع طائرات قتالية في السماء في معظم ساعات اليوم. الكثيرون من جيراني، أبناء 20 حتى 45 والكثيرون من أبناء عائلتي هرعوا تلبية للاستدعاء. بعضهم للجنوب وبعضهم للشمال، بعضهم للجبهة وبعضهم للجبهة الداخلية – التي هي أيضا جبهة. صديق ما بعث بثلاثة أبنائه للتجند.
الجارة قبالتي، الذي استدعي زوجها لخدمة العلم، بقيت في البيت مع خمسة أطفال صغار. معلومات جمة تأتني لا أنشرها. فلا داع لمساعدة العدو. سينتظر هذا نهاية الحرب.
وكلما مرت الساعات اتعرف على مزيد من الأسماء في قوائم القتلى. هنا ابن صديقة، هناك ابن اخت صديق، وغيره وغيره. واضح ان هذه ليست النهاية بل البداية فقط. التضحية هي وستكون عظيمة جدا.
نحن في حرب وجود إذ إننا اذا لم نعفر أنف حماس في التراب فان الرسالة ستكون دعوة لحزب الله وايران لاستكمال المهمة. نحن في حرب وجود لأننا اذا لم ننتصر، فانه حتى العرب الذين وقعوا معنا على اتفاقات سلام سيغريهم التفكير بان اليهود، مثل الصليبيين، هم حكم عابر في بلاد إسرائيل.
نحن في حرب وجود لأننا اذا لم نمح حماس عن وجه الأرض، فان جنوب البلاد سيجف وسيترك في اليوم التالي – وسيناريو كهذا لا يمكن تخيله. نحن في حرب وجود لان كل العالم – الذي حتى قبل دقيقة قدرنا جدا – يفحص اذا ما وكيف سنخرج من الازمة. فهل إسرائيل ما تزال هي حاملة الطائرات الدائمة والأفضل التي توجد لاميركا في المنطقة ام دولة تحتاج الى حاملة طائرات أميركية لاجل الدفاع عنها. نحن في حرب وجود لأننا اذا لم ننتصر فيها ففي داخل البيت ستكون الأجواء صعبة جدا.
المؤكد هو اننا عشنا في الخيال. سمحنا لانفسنا بان نتنازع على الترهاب. نسينا أهمية الوحدة. ركزنا على السباق نحو المال وجودة الحياة وليس على مجرد الحياة نفسها وكأننا لا نعيش في الشرق الأوسط القديم والاجرامي. يا لها من سخافة.
الان بدأت الصحوة، في الوعي، العسكرية والقومية على حد سواء. شعب إسرائيل موحد في الإرادة لمحو العدو. جنود الاحتياط امتثلوا بـ 150 في المائة. مدرج الإصابة للعدو ارتفع. الوزراء اتخذوا قرارات صائبة حين فرضوا الحصار على القطاع. لكن ما يزال هناك شوط طويل لقطعه. يجب العودة الى مفهوم الامن الأصلي لإسرائيل، في اخذ المبادرة، في نقل الحرب الى طرف العدو والعمل على تقصيرها.
رغم حقيقة ان الحبل الدولي طويل والشرعية لإسرائيل عظيمة، في وسائل الاعلام اليسارية العالمية يمكن منذ الان ان نسمع النقد. لا بد سيأتي زمن الأسئلة التي تطرح منذ الان، الدروس التي يجب تعلمها والدروس التي يجب استخلاصها. كل هذا سينتظر اليوم التالي وكذا أيضا إعادة بناء إقليم غرب النقب، ترمميم الجيش وإعادة الحالة الطبيعية للدولة.
نحن الان في حرب. مثل آبائنا واجدادنا الذين انقذوا شعب إسرائيل قبل 50 سنة في حرب يوم الغفران. مثل جيل مؤسسي الدولة الذي ضحى بنسبة من أبنائه في حرب الاستقلال. كل الكلمات الكبيرة التي تربينا عليها وربينا ابناءنا عليها تصبح واقعية. كل القصص عن الهجرات الأولى، التنظيمات السرية، البلماخ وعملية عنتيبة هي التراث الذي في ضوئه علينا ان نعيش الان – وعلى ما يبدو الى الابد. وهكذا سيكون. سنخنق الألم حتى انتهاء المعارك، سنعمل بصمت مكبوت الفقدان وسنخرج الى معركة وحشية كي ننتصر إذ لا توجد لنا بلاد أخرى.

MENAFN10102023000072011014ID1107221304

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث