Tuesday, 10 October 2023 10:17 GMT

أعطوا كل شيء

10/10/2023 2:28:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يديعوت أحرونوت






بقلم: شمعون شيفر 10/10/2023

بعد أن فاجأت حماس إسرائيل في صباح يوم السبت – يوم غفران 2023 بيرل هاربر إسرائيلي، 11 أيلول خاصتنا – وبعد يومين من القتال العنيد والمفعم بافعال البطولة من الجنود والمدنيين، حان الوقت لان تتخذ القيادات قرارات مختلفة عن تلك التي كان متبعا اتخاذها في جولات القتال السابقة حيال حماس.
المسألة الأكثر حساسية تتعلق بعشرات الاسرى والمخطوفين الذين نقلوا الى غزة. الثمن الذي ستدفعه إسرائيل، على الأقل حسب تجربة الماضي، سيكون باهظا. نتنياهو، بخلاف اسلافه، خضع لكل مطالب حماس وحرر 1027 منفذ هجوم لقاء تحرير جلعاد شاليط. اسمحوا لي أن اقترح: ينبغي أن يقال لقادة المخابرات المصرية الذين يبقون على اتصال غير مباشر بيننا وبين حماس اننا مستعدون لان نحرر دون ابطاء كل السجناء الأمنيين المحتجزين لدينا مقابل العودة الفورية لكل المخطوفين المحتجزين في غزة.
في وقت خطوة برية في غزة، بافتراض انها ستكون، من شأن حماس أن تجعل الإسرائيليين لحم مدافع، وتستخدم وسائل وحشية وغير إنسانية كي توقف قواتنا. كراهيتهم تجاهنا لا يمكن وصفها على الاطلاق. سيستخدمون الشيوخ، الأطفال، ولن يترددوا في شيء.
اكثر من 11 الف فلسطيني محتجزون في السجون هنا، بينهم مئات حكموا بالمؤبدات. يحيى السنوار، زعيم حماس والرجل الذي وقف من خلف المفاجأة التي وقعنا فيها – والذي هو نفسه تحرر في صفقة شاليط – ملتزم بتحريرهم وهذا هو السبب الذي جعله يأخذ الى الاسر إسرائيليين كثر بهذا القدر. وعليه، فواجب علينا ان ننظر الى الواقع: لا توجد لنا روافع ضغط او أوراق مساومة تجاه المنظمة الإسلامية التي تحكم في القطاع.
امس توجه الي أب احد المخطوفين، عبر صديق مشترك. قلت له الحقيقة التي يجب أن تقال: لا يوجد احتمال لإنقاذ الابن واعادته الى الديار بسلام. انغلاق حس نتنياهو والحكومة – التي يغيب أعضاؤها ليس فقط عن وسائل الاعلام بل وأيضا عن التجند الأكثر أساسية للوقوف ومساعدة أولئك الذين فقدوا عائلاتهم، بيوتهم واقربائهم – لا مثيل له. ليس لديك على من تعتمد، قلت للأب المتأثر. وعليه ما تبقى هو مطالبة نتنياهو بتحرير أسرانا. كلهم – فورا. والاستجابة لكل مطالب حماس.
ما تعلمناه في الأيام الأولى من المعركة هو أنه في حالات عديدة لا يمكن الاعتماد الا على نفسك وعلى عائلتك. هيرن كاسلو، ثنان موهوب تربى في كيبوتس بئيري نجا مع عائلته فقط بعد أن سافر اخوه الى الكيبوتس، جمع في الطريق بضعة جنود وفي معركة قصيرة انقذه هو وزوجته وطفليهما.
الخطيئة الأكبر التي وقعت فيها محافل الاستخبارات، وليس للمرة الأولى هي خطيئة الغرور – خطيئة الاستخفاف بقدرات حماس. للحقيقة، ما كانت حاجة لاستخبارات سرية: المؤشرات على استعدادات حماس لشن حرب علينا كانت علنية. الثمن الذي سنكون مطالبين بدفعه في أعقابها رهيب – لكن لا مفر.

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