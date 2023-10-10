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اليوم الثالث

10/10/2023 2:28:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
معاريف






بقلم: تل ليف رام - 10/10/2023

في الطريق الى غلاف غزة ظهر أمس، على طريق 6 في اتجاه مفترق بيت كاما، تسود أجواء الحرب. قوافل عسكرية لمركبات التوريد، شاحنات ثقيلة تحمل مجنزرات ومدافع تسافر جنوبا الى مناطق الحشد. هذه المرة على طول الطريق ترابط خلايا من الجنود لحراسة حركة القوافل جنوبا. وقد جند الجيش الإسرائيلي منذ الان مئات الاف الجنود، العدد اكبر باضعاف من حجم تجنيد الاحتياط في حرب لبنان الثانية.
احتدام امس على الحدود الشمالية، نار الهاون وتسلل خلية المهاجمين على الحدود، وبعدها الغارة على اهداف لحزب الله والتقرير من لبنان عن مقتل نشيط حزب الله تجسد جيدا ان في الساحة الشمالية أيضا يفحصون إسرائيل وعليه فان تجنيد الاحتياط واسع على نحو خاص كجزء من الجاهزية لاحتمال التصعيد في هذه الجبهة أيضا.
في المناطق المفتوحة في غلاف غزة تنتشر منذ الان بطاريات المدفعية. في منطقة كيبوتس رعيم تنزل شاحنات الجيش الإسرائيلي على جانبي الطريق سيارات مدنية أصيبت في المذبحة في الحفلة الدموية. في مدخل الكيبوتس المغلق شهادة من الصباح الأول للقتال، بعد أن تسلل مقاتلو حماس الى الأراضي الإسرائيلية. تندر تيوتا ابيض وجيب لاند كروزر ركب عليهما رشاشات ثقيلة توجد على مسافة نحو 30 مترا عن بوابة الدخول الى الكيبوتس. أكياس التمور، المعلبات وقناني الماء تشهد على ان المقاتلين استعدوا لمكوث طويل في الأراضي الإسرائيلية.
مقاتلو الاحتياط، الذين يرابطون الان في كوخ حارس الكتيبة المغلق ويحمون الكيبوتس والسكان المتبقين، يروون بان ثلة التأهب تجحت في صد المخربين ببطولة حقيقية. في الحقول، وراء الطريق، كما يروون لنا لا تزال ملقاة جثث المهاجمين. في حجوم المصيبة الرهيبة يعد حجم المصابين هنا متدن نسبيا لكن لاسفنا هنا أيضا الضربة قاسية. القتال في الغلاف لم ينته بعد والتقدير هو انه سيستغرق بضعة أيام أخرى الى أن يطهر الغلاف تماما من المقاتلين، حيث أنه امس أيضا تسلل مخربون الى أراضي إسرائيل.
الى جانب الجدار المقتحم تدرس إمكانية انه استخدمت أيضا انفاق تتسلل الى إسرائيل. في الليلة التي بين السبت والأحد، في منطقة كيبوتس بئيري قاتلت قوات الجيش الإسرائيلي حسب تقديرات فرقة غزة ضد نحو 70 مخربا. جبهة وسط القطاع، باستثناء منطقة كيسوفيم، كانت في اثناء يوم امس اكثر هدوء مقارنة بجبهة شمال القطاع التي تواصلت فيها محاولات التسلل من البحر ودارت فيها معارك في منطقة زيكيم، بئيري، ناحل عوز، كفار عزة. لكن في منطقة جنوب القطاع اخترق الهدوء النسبي.
عندما وصلنا الى الجبهة سمعت أصوات نار مدفعية نحو غزة، والاصوات الغامضة لصليات رشاش ماغ من منطقة الحدود مع غزة. بعد بضع ساعات من الهدوء في الجبهة الجنوبية، تسلل في منطقة صوفا 10 – 15 مهاجما الى الأراضي الإسرائيلية، سواء عبر الجدار ام عبر نفق، ومرة أخرى اخترق الهدوء في المنطقة. قوات غفيرة في حالة التأهب قفزت على الفور الى النقطة – مجنزرات، مركبات هامر مع رشاشات ومركبات امن أخرى تستخدم كاحتياطات لمنع التسلل. اليوم الاخير يجسد جيدا أن القتال على الغلاف لم ينته. ومع ان للجيش الإسرائيلي سيطرة على المنطقة، لكن هذه المعارك من شأنها أن ترافقنا لبضعة أيام أخرى.
في قطاع غزة شدد سلاح الجو بشكل دراماتيكي حجم الغارات وشدتها. فقد هاجم سلاح الجو اهداف حماس على موجات من نحو 50 – 60 طائرة في كل بضع ساعات. شدة هذه الحرب، في ضوء حجم الإصابة الشديدة من حماس في ضربة البدء، الفظائع وجرائم الحرب الحيوانية، ذبح المدنيين، بينهم اباء وأمهات، شيوخ وأطفال، شبان يحتفلون في حفلة – كل هذه تؤشر منذ الان لإسرائيل قواعد أخرى مختلفة تماما في استخدام قوى سلاح الجو.
بعد أن ينهي الجيش السيطرة الكاملة على كل غلاف غزة – والذي تبقت فيه نحو 6 او 7 ساحات ما يزال فيها قتال، سينتقل الجيش الإسرائيلي الى مرحلة الهجوم، الى خطوة تكون فيها القيادة السياسية ملزمة بان تحدد بشكل واضح غاية الحرب حيال حماس بالنسبة للجيش. مسالة تفعيل مناورة برية الى قطاع غزة مركبة هذه المرة على نحو خاص ليس فقط كون حماس تحتجز اكثر من 100 مخطوف إسرائيل بل أيضا واساسا بسبب إمكانية أن يدخل حزب الله أيضا الى الحرب لاحقا.
ان تجنيد الاحتياط السريع هذه المرة، بحجوم هائلة يفترض ان يوفر لإسرائيل المرونة في الا ترى نفسها مقيدة في خطتها بسبب التهديدات بالحرب في الساحة الشمالية أيضا. في كل ما يتعلق بالنشاطات البرية في قطاع غزة، فان حجوم استخدام القوة مرنة وفقا للمهام، والعملية البرية في القطاع ممكنة في جملة واسعة من المزايا التي ليست بالضرورة احتلال الأرض. وهذا شريطة أن تكون لهذه الاعمال غاية عملياتية واضحة، في تحقيق اهداف تضرب القدرات العسكرية لحماس بشكل يحسم المعركة ويضرب القدرات العسكرية لمنظمات في القطاع بشكل لا يسمح مرة أخرى بما حصل في اكتوبر 2023.

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