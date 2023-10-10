Tuesday, 10 October 2023 10:16 GMT

نتنياهو مذنب.. ويجب عليه الاستقالة

10/10/2023 2:28:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس






هآرتس
بقلم: نحاميا شترسلر 10/10/2023

هذا هو التقصير الأكثر خطورة في تاريخ إسرائيل. فهو أخطر من تقصير حرب يوم الغفران. المفاجأة كانت اكبر والمفهوم اكثر غباء والاهمال اكثر فظاعة والضربة المعنوية اكثر قسوة والفوضى اكثر جنونا والصدمة أقوى وعدد القتلى المدنيين اعلى من أي وقت مضى.
سكان غلاف غزة تم تركهم لمصيرهم. كتائب الجيش التي كانت تقوم بحمايتهم تم نقلها الى المناطق لحماية المستوطنين، وهؤلاء تم تركهم بدون حماية. وحتى بعد أن حاصر المقاتلون بيوتهم هم لم يحصلوا على المساعدة، بل تم تركهم للموت الفظيع والتنكيل المتوحش والسبي، حيث تمت قيادتهم فيه كـ "أغنام للذبح". نعم، الافلام التي وثقها المهاجمون تذكر بالكارثة. نحن لن نغفر هذا التقصير، هذا الفشل لا يوجد له عفو. المذنب في هذه الكارثة الفظيعة هو شخص واحد، بنيامين نتنياهو.
لكن أمام هذا الفشل الذريع نحن نرى فجأة مشهدا لا يصدق من اللين. شخص أهانه نتنياهو وكذب عليه وخدعه واساء لسمعته واخجله ولم ينفذ معه أي اتفاق، يزحف نحو الحكومة. هكذا هو سيمكن نتنياهو من البقاء في الحكم دون دفع أي ثمن عن هذا التقصير الفظيع. هكذا سيحطم النضال من اجل استقالة هذا المخادع. يتبين أن بني غانتس حتى لا يفهم بأن هذا المخادع سيمصه ويبصقه مثل العلكة المستهلكة بعد ثلاثة اشهر، عندما سيتم الاعلان عنه كمتهم بكل التقصيرات.
ايضا يئير لبيد وافيغدور ليبرمان خيبا الأمل بشكل كبير. كل واحد منهما لديه تحفظ معين مضحك من الانضمام للحكومة، لكن في الاساس هما على استعداد. لأنه اذا كان الوضع معكوسا وكان نتنياهو في المعارضة لكان سيركض الى الاستوديوهات وسيتهم رئيس الحكومة بالتقصير الفظيع وموت 900 جندي ومدني تقريبا. وهذا بالضبط ما يجب على غانتس ولبيد وليبرمان فعله من الآن. عدم التحدث عن وحدة مزيفة وعن عدم تقديم خشبة النجاة للمخادع. اذا كانوا وبحق يريدون انقاذ الدولة فيجب عليهم اسقاط حكمه. لأنه من الواضح أنه سيواصل الاهتمام فقط بنفسه، وايضا بحكومة الوحدة وسيعمل منهم اضحوكة.
غانتس، لبيد وليبرمان، يجب أن يقفوا ضده سرعة 200 كم في الساعة. يجب عليهم التوضيح لمصوتيه بأن حياتهم في خطر طالما أن هذا المخادع في الحكم. اذا لم يكن هؤلاء الثلاثة يدركون ذلك أو أنهم مجرد يخشون من ردود البيبيين، فيجب عليهم الاستقالة والذهاب للعمل كمرشدين للكشافة. الحقيقة هي أن مهمتهم سهلة، كل شيء واضح مثل الشمس. خلال تسعة اشهر انشغل بيبي فقط بالانقلاب النظامي بهدف الغاء محاكمته. وهو لم يقم حتى بزيارة غلاف غزة لمرة واحدة، ولم يسأل عن استعداد الجيش. وهو ايضا لم يستمع لتحذيرات رئيس الاركان ورئيس الشاباك بأن الانقلاب يضعف الجيش ويضر بالردع ويشجع الاعداء على المهاجمة. وهذا ما حدث في النهاية. نتنياهو كان الذي اخترع المفهوم الذي خدرنا. لقد عاد وقال (مؤخرا فقط قبل عشرة ايام) بأن حماس خائفة وهي لا تريد الحرب، لأنها لا تريد الاضرار بانجازاتها الاقتصادية، أي الاموال الكثيرة التي اهتم بيبي بنقلها اليها، سواء عن طريق قطر أو عن طريق زيادة عدد العمال الذين يعملون في اسرائيل والذين يدفعون الضرائب لحماس. القسم المأساوي في القصة هو أنه بهذه الاموال اشترت حماس سيارات التندر والرشاشات وأشرعة وقذائف لتقتلنا بها.
نتنياهو قال ايضا بأن حماس خائفة في اعقاب الدمار الذي تعرضت له في العمليات السابقة، وأنها غير معنية بالتصعيد. وهذا بالضبط الامر الذي مكن الجيش من نقل القوات من غلاف غزة الهادئ الى الضفة الغربية العاصفة. حيث إنه يجب أن يكون هناك أحد ما ليدافع عن الحريديين القوميين الابرياء الذين يحتفلون في خيمة عضو الكنيست تسفي سوكوت في حوارة، وعن الذين يحجون الى جبل عيبال وعن الذين يقومون بزيارة قبر يوسف، وعن مئات المهووسين الذين يزورون الحرم والذين يحتفلون بعيد نزول التوراة. كل هذا مهم اكثر بألف مرة من عدة مستوطنات في غلاف غزة.
بسبب كل هذه الجرائم ومن اجل انقاذ دولة اسرائيل فإنه يجب على نتنياهو الاستقالة والآن.

MENAFN10102023000072011014ID1107221301

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