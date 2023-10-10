الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.. هل يندرج تحت ثقافة الفزعة؟

في بادرة هي الأولى من نوعها في الأردن، عقدت وحدة حقوق الانسان في رئاسة الوزراء ومركز وعي للتدريب في حقوق الانسان دورة تدريبية متخصصة للصحفيين والاعلاميين والمؤثرين حول مهارات التغطية الصحفية لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان UPR وقضايا حقوق الانسان.

إلى هنا الخبر جميل وفيه الكثير من الاستفادة من حيث اكتساب مهارات جديدة في التغطية الصحفية للاستعراض الدوري الشامل وتعزيز معرفتهم بشكل متقدم حول هذه الآليات والتي ادارها نخبة من الحقوقيين ذوي الخبرة في هذا المجال. ومع ذلك، كان هناك قلق بين الاعلاميين حيال كيفية القيام بدورهم المنشود في متابعة التوصيات واستخدامها كأداة للرصد والمتابعة واثراء القصص الصحفية المعمقة في ظل قانون الجرائم الالكترونية المعدل.



فمن المهم اذن، أن يلتزم الاعلاميون بالثقافة القانونية العالية لحماية حقوقهم، وعدم التجاوز على حقوق الآخرين. وتأتي هذه الدورة التدريبية في وقت مهم للغاية، حيث تفصلنا عدة أشهر على المراجعة الدورية الشاملة للأردن في جنيف حيث سيمثل من خلال حوار تفاعليّ مع الدول الأخرى الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لمناقشة ومراجعة حالة حقوق الانسان في الأردن. وخلال هذا الحوار، تقوم الدول المشاركة بتوجيه مجموعة من التوصيات إلى ممثل الدولة الخاضعة للاستعراض الذي بدوره يقوم بقبولها، أو الإحاطة بها.



وبما ان للاعلام دورا مؤثرا في تعزيز حالة حقوق الانسان واحداث التغيير، فالمطلوب منه رفع الوعي الجمعي أيضا بأهمية الاستعراض الدوري الشامل (UPR) كأحد آليات الامم المتحدة لمراجعة سجل حقوق الانسان للدول ولتحسين أهداف التنمية المستدامة 2030 والوفاء بالتزاماتها فإن هذا لا بد ان ينعكس على مهارات التغطية الاعلامية الصحفية الحقوقية المختصة بحقوق الانسان وكتابة قصص صحفية حقوقية عميقة استناداً لتوصيات UPR بهدف تعزيز دور الاعلام في آليات الرصد والمتابعة.



وسنحتاج أيضا للعديد من الانشطة خلال الأشهر القادمة، أنشطة تعريفية أيضا لأهمية الاستعراض الدوري وانعكاساته على المجتمع، قد يكون حلقات نقاشية بين الأوساط الشبابية او برامج اذاعية حسبما علمنا من مديرة مركز وعي قد خصصت لهذا الغرض، فسيتم إنتاج برنامج اذاعي متخصص لـ(UPR)، يتم تسليط الضوء على هذا الموضوع من جوانب متعددة لرفع الوعي المجتمعي، كذلك إنتاج فيديوهات قصيرة تعريفية بالمراجعة الدورية الشاملة UPR واستعراض أبرز التوصيات للوصول لجمهور أوسع من المجتمع. كما انه لا يمكن فصل حقوق الانسان عن العمل الصحفي، فأول ما يجب أن يقوم به هو تحري الحقيقة وأن يشاهد الأمور بعينه لا بعيون الآخرين. آخذين بعين الاعتبار ان المواد الصحفية التي تناولت جوانب في حقوق الطفل والعمال والمرأة على سبيل المثال في السابق، قد قامت بأداء رائع في تغيير التشريعات ورفع الوعي المجتمعي تجاه تلك القضايا.



كما تظهر اهتمام رئاسة الوزراء في الأردن بشكل خاص بهذه الآلية، من خلال عدد كبير من المشاورات لتنفيذ التوصيات التي قبلتها المملكة في الاستعراض الدوري الشامل السابق إضافة إلى تعاميم سابقة متعلقة بإنفاذ التوصيات التي قبلتها المملكة وهذا يشير الى التزام الحكومة بالوفاء بالتزامات الأردن الدولية ضمن الاستعراض الدوري الشامل (UPR) وإيلاء هذه التوصيات الأهمية التي تستحقها.



والنظر في الوقت الذي مر، بما في ذلك سنة (الكورونا) الاضافية، فقد كان لدينا متسع من الوقت لمتابعة التوصيات وصناعة مواد صحفية معمقة، وهنا يكون دور الاعلام رقابيا ومتابعا، وبذات الاطار، فإن التحالفات المدنية أيضا كان لها الوقت الكاف لإعداد التقارير والقيام بالمتابعة المطلوبة، ولكن بخلاف هذه الاجتماعات التي أشرنا لها مع الحكومة، فلم تكن هناك أي جهود حقيقية لمشاركة المجتمع المدني في إعداد التقرير خاصة فيما يتعلق بالإنجازات والتحديات، فهل ستكون هذه الفترة من الأشهر القليلة المتبقية كافية، ام أننا ما نزال نعيش في ثقافة الفزعة؟

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