Tuesday, 10 October 2023 10:16 GMT

كريشان: إصدار موازنة مستقلة لـبني عبيد لعام 2024

10/10/2023 2:26:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان ضرورة اتخاذ الإجراءات التي تكفل تسريع فصل بلدية بني عبيد عن بلدية إربد الكبرى.

كما أكد خلال زيارته اليوم الثلاثاء مقر لجنة بلدية بني عبيد في الحصن، أنه سيتم إصدار موازنة مستقلة للبلدية للعام 2024، إضافة إلى أنه سيتم اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة بخصوص الأمور المتعلقة بتثبيت الموظفين، والعقارات والأملاك، والشؤون المالية والمديونية، والآليات بسرعة، إلى جانب متابعة القضايا لدى المحاكم.

ووجه كريشان لجنة بلدية لواء بني عبيد والمسؤولين في الوزارة إلى استئجار مبنى للبلدية في منطقة الحصن بشكل عاجل باعتبارها مركز لواء بني عبيد.

جاء ذلك خلال لقائه النواب محمد الشطناوي ووائل رزوق ومحمد العكور الذين أشادوا بقرار الحكومة فصل بلدية بني عبيد عن بلدية إربد الكبرى باعتبار لواء بني عبيد هو اللواء الوحيد في المملكة الذي لا يوجد به بلدية، إلى جانب دعمهم مطالب لجنة البلدية.

وكان رئيس لجنة بلدية بني عبيد المهندس عبداللطيف الحديدي ذكر في اللقاء الجهود التي بذلتها اللجنة في مختلف الجوانب المتعلقة بفصل البلدية، وتهيئتها للعمل ضمن موازنة مستقلة بدءا من العام 2024.

واستمع كريشان خلال اللقاء إلى ملاحظات عدد من أعضاء مجلس بلدية إربد الكبرى الذين تم انتخابهم سابقا عن مناطق لواء بني عبيد والمواطنين، ووجه مسؤولي الوزارة لمعالجتها حسب الأصول.

وحضر اللقاء محافظ إربد رضوان العتوم، وأمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية المهندس حسين مهيدات والأمين العام للوزارة للشؤون المالية والإدارية الدكتور نضال أبو عرابي العدوان، ومدير مكتب نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية محمد الحنيطي، ورئيس مجلس محافظة إربد خلدون بني هاني، ومستشار الاتصال والإعلام بالوزارة محمد الملكاوي، ومدير التنظيم المهندس أشرف أبو السمن، ومديرة الشؤون البلدية في محافظة إربد المهندسة باسمة العموش، وعدد من المسؤولين.

بعد ذلك، نفذ كريشان جولة تفقدية في بعض مناطق بلدية بني عبيد للاطلاع على واقع الخدمات فيها، وطلب من مسؤولي الوزارة متابعة معالجة الأمور العاجلة وتقديم الخدمات اللازمة بسرعة لهذه البلدية المستحدثة جديدا.

MENAFN10102023000072011014ID1107221299

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث