Tuesday, 10 October 2023 10:16 GMT

مجلس محافظة البلقاء: الأردن لا يحيد عن بوصلة فلسطين

10/10/2023 2:26:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أصدر مجلس محافظة البلقاء بيانا اليوم الثلاثاء، يؤكد تضامنه ووقوفه مع حق الشعب الفلسطيني بالرد على السلسلة الطويلة من الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال بحق الحرم القدسي والممارسات القمعية ضد الأشقاء الفلسطينيين.

وتاليا نص البيان:

"بسم الله الرحمن الرحيم

{إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ}.

صدق الله العلي العظيم.

يؤكد مجلس محافظة البلقاء ممثلًا بالرئيس إبراهيم نايف الأديب العواملة وأعضاء المجلس والكادر الوظيفي تضامنه ووقوفه مع حق الشعب الفلسطيني بالرد على السلسلة الطويلة من الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الصهيوني الغاشم للحرم القدسي والممارسات القمعية ضد الأشقاء الفلسطينين، إذ إن ما يجري الآن هو الرد الطبيعي على غطرسة الاحتلال وعمل مشروع لرد العدوان ورفع الظلم وحماية المقدسات الإسلامية.

نؤكد الوقوف صفًا واحدًا كما هو حال الأسرة الأردنية خلف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في موقفه تجاه دعم القضية الفلسطينية وضرورة إيجاد أفق سياسي يضمن تلبية جميع الحقوق المشروعة والعادلة للأشقاء الفلسطينيين، إذ إن الأردن لا يحيد عن بوصلة فلسطين ومقدساتها بقيادة ملكية ثابتة على نهج الهاشميين.

كما نستذكر ما حذر جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين مرارًا وتكرارًا وفي كل خطاباته العديد من المحافل الدولية واللقاءات مع كبار دول العالم من مغبة انزلاق المنطقة إلى دوامة يصعب الخروج منها بسبب تمادي الاحتلال واستفزازاته المستمرة للشعب الفلسطيني.

وفي الوقت الذي تجاهلت فيه الإدارة الأمريكية واستهترت بكل القيم الإنسانية والأعراف الدولية من خلال تصريحها الصلف وتأييدها وانحيازها المفرط لاعتداء الكيان الصهيوني على أبناء شعبنا الفلسطيني.

وفي الوقت الذي لم يكن المجتمع الدولي معهم حين قضى منهم مئات الأطفال، وحين ذهبت عائلات بكاملها دفعة واحدة، وحين خسر الكثيرون حياتهم في الأسر والقهر، ولم يكسبوا الرأي العام العالمي يومًا رغم أنهم أصحاب حق يدافعون عن بلادهم السليبة، لا بل المجتمع الدولي حتى اليوم يدعم أبشع أهل الأرض ويتباكى عليهم، والرأي العام العالمي يغض البصر عن ويلاتنا المستمرة منذ عقود، ويفتح عينه إذا مَسَّ الغاصب أي مكروه.

فإننا في مجلس محافظة البلقاء وباسم من نمثلهم من أبناء الوطن ندعم إرادة ومواقف إخوتنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة الذين يدافعون عن كرامة العرب حتى نيل حريتهم وتحرير المسجد الأقصى من أيدي الصهاينة المحتلين".

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