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اليرموك تحصد المركز الثالث بتحدي ناسا الدولي لتطبيقات الفضاء

10/10/2023 2:26:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



فاز فريق مكون من مجموعة من طلبة كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية وكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب بالمركز الثالث في مسابقة تحدي ناسا الدولي لتطبيقات الفضاء، والتي عُقدت على مدار يومين، بتنظيم من جامعة الحسين التقنية.

وتقوم فكرة مشروع فريق جامعة اليرموك الفائز بهذه المسابقة حول تصميم وتطوير موقع إلكتروني للكرة الأرضية يظهر من خلاله معلومات عن المسطحات المائية والكائنات الحية المهددة بالانقراض منها، وزيادة الوعي والمعرفة عنها.

وضم الفريق الفائز من الطلبة أنس عمرات وحازم شطناوي وديما الحسين من قسم هندسة الحاسوب في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، وفراس المومني من قسم علم الحاسوب، وسجا زريقات وأمان العُبيثا من قسم علم البيانات والذكاء الاصطناعي في كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب.

يشار إلى أن تحدي ناسا الدولي لتطبيقات الفضاء هو هاكاثون للمبرمجين والعلماء والمصممين ورواة القصص والصناع والتقنيين والمبتكرين في جميع أنحاء العالم للالتقاء واستخدام البيانات المفتوحة من وكالة ناسا وشركائها في وكالة الفضاء لإيجاد حلول للتحديات التي نوجهها على الأرض والفضاء.

يذكر أنه شارك في هذه المسابقة 41 فريقًا من مختلف جامعات ومدارس المملكة، أربعة منهم من جامعة اليرموك، ضمت 12 طالبًا من كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية وستة من طلبة كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب.

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