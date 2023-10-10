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ارتفاع عدد المصانع الحاصلة على التصريح البيئي إلى 72%

10/10/2023 2:24:59 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن ارتفاع عدد المصانع الحاصلة على التصريح البيئي من 18% في بداية عام 2021م لتصل إلى 72% في نهاية النصف الثاني من عام 2023م.
وأوضحت الوزارة إلى أن عدد المصانع الحاصلة على التصريح البيئي بلغ (7239) مصنعًا، مؤكدةً أن الحصول على التصريح البيئي يعد شرطًا أساسيًا لمنح الترخيص الصناعي؛ وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بإدراج التصاريح البيئية ضمن الاشتراطات الأساسية لإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة ذات الأثر البيئي.
وبينت أن هذا الارتفاع يعكس جهود الوزارة في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة في القطاع الصناعي، حيث حرصت على توفير التسهيلات اللازمة للمصانع للحصول على التصريح البيئي بما في ذلك التنسيق مع الجهات المختصة لوضع الحلول لأي تحديات قد تواجهها في هذا الشأن، مؤكدةً استمرارها على رفع نسبة المصانع الملتزمة بالحصول على التصريح البيئي، والوصول إلى تحقيق مستهدفات الاستدامة البيئية في القطاع الصناعي، داعيةً المصانع التي لم تحصل على التصريح البيئي إلى المسارعة في الحصول عليه من خلال استكمال الإجراءات، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

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