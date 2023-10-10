Tuesday, 10 October 2023 10:16 GMT

بمشاركة شركات سعودية بارزة..Big 5 Global يعود إلى دبي بنسخته الـ 44

10/10/2023 2:24:58 PM
(MENAFN- Al Watan) Big 5 Global يعود إلى دبي بنسخته ال 44 مع أكثر من 2,200 عارض و أكثر من 68,000 زائر متخصص للاستفادة من الفرص التي تبلغ قيمتها 7 تريليون دولار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا
. وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل دعمها لمعرض Big 5 Global مع التأكيد على أهمية التعاون الصناعي في معالجة تأثير تغير المناخ.
. سيشارك في المعرض 20 جناحاً من كل من المملكة العربية السعودية وألمانيا وإيطاليا واليونان وسنغافورة وإسبانيا والمملكة المتحدة وقبرص والصين وتركيا وغيرها بهدف تسليط الضوء على حلول البناء المبتكرة.
.
. سيضم المعرض بعض العلامات التجارية الشهيرة مثل دتكو، حديد الإمارات، جراندفوس، هانيويل، نافكو، شوكو، راك ثيرم، ويو إس جي الشرق الأوسط.
دبي, الإمارات العربية المتحدة | 10 أكتوبر 2023: من المقرر أن يقام معرض Big 5 Global، الحدث الأكبر والأكثر تأثيراً في قطاع البناء والتشييد في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023. و مع فتح باب التسجيل للمشاركين الذين يرغبون في حضور التجمع السنوي لصناعة البناء العالمية، يهدف الحدث إلى استضافة أكثر من 2,200 عارض و أكثر من 68,000 من أكثر من 150 دولة لمدة أربعة أيام حافلة ببناء العلاقات التجارية القيمة و عقد الشراكات المثمرة وتبادل المعرفة.
يوحد Big 5 Global قطاعات الصناعة بأكملها من خلال الجمع بين المقاولين والمطورين والمهندسين المعماريين والاستشاريين والمبتكرين والموردين وصانعي السياسات الدوليين والمحليين، مما يتيح تطوير صناعة البناء والتشييد.
ووفقاً لبيانات صادرة عن ABIQ، منصة الأعمال الذكية الرائدة لإحصائيات المشاريع الانشائية النشطة، فإن صناعة البناء والتشييد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا أخذة بالازدهار مع مشاريع تحت الانشاء بقيمة تزيد عن 7 تريليونات دولار ومشاريع تم الاعلان عنها مؤخراً بقيمة 3.8 تريليون دولار، مما يساهم في جذب مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، الأمر الذي يجعل Big 5 Global المنصة الرائدة للعديد من الفرص لكل من الشركات المحلية والعالمية الراغبة في لقاء صناع القرار.
وتأكيداً على أهمية التعاون الصناعي ومعالجة تغير المناخ، تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة دعم هذا الحدث.
و تعليقاً على ذلك، قال بن غرينيش، نائب الرئيس الأول للإنشاءات في دي إم جي إيفنتس، الجهة المنظمة لمعرض Big 5 Global: "على مدار 43 عاما، واصل معرض Big 5 Global العمل كشاهد حقيقي على جاذبية المنطقة في مجال البناء العالمي، حيث جمع بين الأفكار الرائدة والتقنيات المتطورة والخبرات التي لا مثيل لها. لا يعزز هذا الحدث تنوع العروض بمشاركة أكثر من 2,200 عارض فحسب، بل يعزز أيضاً التعاون الدولي ويعزز الشراكات عبر الحدود حيث يجتمع أصحاب المصالح المشتركة من مختلف أنحاء العالم لتبادل المنتجات والخدمات مع دفع الصناعة نحو مستقبل مستدام".
ثمانية قطاعات إنتاجية تشارك في معرض Big 5 Global
يقام معرض Big 5 Global في نسخته ال 44 مرة أخرى مع ثمانية معارض متخصصة تغطي دورة الانشاء بكاملها. وتشمل المعارض معرض Big 5 Heavy و معرض الشرق الأوسط للخرسانة Middle East Concrete و معرض النوافذ والأبواب والواجهات Windows, Doors & Facades ومعرض Gulf Glass ومعرض HVAC R و معرض Middle East Stone و معرض التصميم الحضري والمناظر الطبيعية Urban Design & Landscape Expo و معرض FM EXPO.
وسيسلط عشرون جناحاً للدول المشاركة الضوء على حلول البناء المبتكرة من كل من المملكة العربية السعودية وألمانيا وإيطاليا واليونان وسنغافورة وإسبانيا والمملكة المتحدة وتركيا وقبرص والهند والنمسا والصين وغيرها. ويضيف بن غرينيش بالقول: "تؤكد عودة مشاركة النمسا في Big 5 Global بعد 5 سنوات على أهمية استعراض الابتكارات على المسرح العالمي. ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه النمسا إلى مقابلة مشترين جدد في سوق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا المزدهر والدخول في شراكات استراتيجة".
سيوفر الحدث حلولاً مبتكرة و أكثر من 50,000 منتج وسيرحب بمجموعة من العلامات التجارية الجديدة مثل أريستون من إيطاليا وهنكل من ألمانيا، وستانلي بلاك آند ديكر وميلووكي تول من الولايات المتحدة، وكلداري وجينافكو ومودسيس ومابي ومقرها الإمارات العربية المتحدة، وسيمنز (مجموعة GCG) من الكويت، من بين شركات أخرى. كما تضم قائمة العارضين علامات تجارية مثل دتكو، حديد الإمارات، جراندفوس، هانيويل، نافكو، شوكو، راك ثيرم، يو إس جي الشرق الأوسط.
ستحتل ثمانية قطاعات انتاجية مركز الصدارة في Big 5 Global بما في ذلك عوازل المباني والمباني الخاصة، والديكورات الداخلية والتشطيبات، وتقنيات البناء ومعدات الحماية الشخصية، والمباني الذكية، وخدمات الهندسة الكهربائية والميكانيكية، وتصميم نماذج البناء، ومنتجات وخدمات البناء الرقمية ومنتجات الطاقة الشمسية والتقنيات والخدمات.
التطور من خلال القيادة
بصفته حدثاً عالمياً، سيجمع Big 5 Global القادة والخبراء والمبتكرين والممارسين من مختلف الصناعات ذات الصلة، مثل المقاولات وفن العمارة والهندسة والتكنولوجيا والاستدامة لتحقيق أقصى استفادة من إمكانات سوق البناء الإقليمي.
وخلال عام 2023، و إلى جانب إقامة Big 5 Global، تم تنظيم قمة Big 5 Global Leaders وقمة Big 5 FutureTech بالإضافة إلى Big 5 Talks في إطار 10 مسارات مختلفة بما في ذلك إدارة المشاريع، والخرسانة، والجيوتقنية، والهندسة المعمارية، والطاقة الشمسية، وإدارة المرافق والتعديل التحديثي، و واجهات المباني، و التدفئة والتهوية والتكييف HVAC R،والأنظمة الميكانيكية والكهربائية والسباكة MEP، وتصميم نماذج البناء، والتكنولوجيا، والتصميم الحضري والمناظر الطبيعية.
وتعليقاً على ذلك قال الدكتور علي الجاسم، رئيس مجلس إدارة ((مجلس الإمارات للأبنية الخضراء)) بمناسبة مشاركته في القمة:" بينما نجتمع في قمة Big 5 Global Leaders لهذا العام، أتذكر أن التزامنا المشترك بالاستدامة يجب أن يتطور من التعهدات إلى الإجراءات. كما يجب على الحكومة والقطاعين العام والخاص العمل معاً لإعداد خارطة الطريق اللازمة من أجل الإسراع في زيادة اعتماد كفاءة الطاقة والرفاهية في بيئتنا المبنية. ومن خلال المناقشات في القمة، جنباً إلى جنب مع قادة الفكر الآخرين في الصناعة، سنستكشف الأفكار ونناقش سبل دفع مستقبل مستدام للصناعة".
كما يضيف بن غرينيش، نائب الرئيس الأول للإنشاءات في دي إم جي إيفنتس بالقول: "من خلال معرض Big 5 Global، نجلب خبرات متنوعة، ونعزز ثقافة القيادة الفكرية، ونعرض صناعة البناء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا للابتكارات الجديدة وأفضل الممارسات. إن هذا التعرض لوجهات النظر العالمية في القمم يشجع قادة الفكر على التفكير خارج سياقاتهم المحلية والتكيف مع الاتجاهات العالمية".
سيحتفل معرض Big 5 Global لهذا العام بالنسخة الثالثة من جوائز Big 5 Global Impact Awards، تقديرا للابتكار والتنمية المستدامة والتكنولوجيا والإنجازات الرقمية في صناعة البناء والتشييد في 19 فئة. مع الإعلان عن القوائم المرشحة، سيخضع 100 متسابق نهائي لمنافسة شديدة لرفع كأس الفائز.
حضور معرض Big 5 global الذي يعقد بشكل سنوي مجاني للمتخصصين في هذا المجال. كما أن تسجيل الزوار مفتوح من خلال الرابط

MENAFN10102023000089011017ID1107221295

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث