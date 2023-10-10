Tuesday, 10 October 2023 10:16 GMT

تأهل سعودي تاريخي للجائزة الكبري

10/10/2023 2:24:43 PM
(MENAFN- Al Watan) عين الاتحاد الدولي للتايكوندو رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو شداد العمري مشرفاً على بطولة الجائزة الكبرى 2023 بمدينة تايوان الصينية.
من جهة أخرى تأهل ولأول مرة في تاريخ اللعبة 4 لاعبين سعوديين في بطولة الجائزة الكبرى للتايكوندو Grand Prix 2023 بتايوان الصينية وهم: دنيا أبوطالب، رياض حمدي، فهد السميح، علي المبروك.
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